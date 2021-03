In Destiny 2 steht heute, am 9. März ein weiterer Weekly Reset an. Herausforderungen, Aktivitäten und Checkpoints werden auf null zurückgestellt und rotieren. Was erwartet die Hüter sonst in Woche 5. von Season 13?

Das erwartet euch: Der MMO-Shooter Destiny 2 zeigt euch gleich zum Wochenstart eine Cutscene aus gezeichneten Bildern. Hier erfahrt ihr mehr über das Attentat auf Zavala und erhaltet mysteriöse Anspielungen auf Krähe – oder doch Uldren?

Ein Blick auf die Roadmap von Season 13 zeigt sonst aber, dass diese Woche eher ruhig wird. Erst Ende März geht die nächste größere Neuigkeit live, von der wir schon im Vorfeld wissen: ein neuer Strike.

Bis zum 16. März erhaltet ihr jedoch mehr Ruchlosigkeit im Gambit und könnt so schnell ein paar Ränge steigen oder einen Roll der begehrten aber seltenen Letzter Dollar abgreifen.

Doch so richtig solltet ihr noch nicht loslegen, God-Rolls der neuen Waffen zu farmen, da Bungie erst bald die Drop-Chancen hochschraubt.

Für die saisonale Herausforderung sollt ihr diese Wiche die Auftrags-Waffe Plünderer Salve erbeuten – hier lest ihr, wie es den Granatwerfer schnell gibt.

In den letzten Tagen sorgten zudem für Aufregung,

Heute endete dann auch die Abstimmung, bei der sich Hüter zwischen Dinos oder Film-Monstern entscheiden mussten. Wie habt ihr gestimmt?

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 09.03. bis zum 16.03.

Bei der Dämmerung: Die Feuerprobe steht der Strike

Der Terminus der Einsicht

an und schickt euch nach Nessus. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr selbst auswählen.

Als exklusiver Loot wartet diese Woche die neue Handfeuerwaffe Palindrom in der Feuerprobe.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifikatoren:

Leere-Versengen

Prügler

Blackout

Es gilt, dass der Versengen-Modifikator die ganze Woche über gleich bleibt. Die anderen beiden Modifier rotieren täglich um 18 Uhr.

Im Terminus der Einsicht stellt ihr euch einem großen Kabal-Psion

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi hat Lord Shaxx im PvP zu bieten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 2) gleich am Spawn-Punkt in der Träumenden Stadt. Sie schickt euch in die 6. Aszendenten-Herausforderung angehen.

Vergesst nicht, dass das Gear in der Träumenden Stadt “neu aufgewärmt” wurde:

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 13 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1300 und bis maximal 1310 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber mit +1 geringer aus)

Quellen für Mächtigen Loot in Season 13:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

7 Siege in der Ruhm-Schmelztiegel-Playliste

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Imperiums-Jagd

Schlachtfelder (geht bis Stufe 3)

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Exo-Herausforderung (nach Upgrade)

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Omen-Mission

Prüfungen von Osiris (derzeit ausgesetzt)

Vorsehung-Mission

Was hat Tess Everis in dieser Woche im Angebot?

Glanzstaub-Highlights des Everversums

