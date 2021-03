Bungie geht bei Destiny 2 endlich das kaputte Raid-Exotic “Augen von Morgen” an und repariert im kommenden Update 3.1.1.1 den Raketenwerfer aus der Tiefsteinkrypta. Zudem wird auch nochmal an der Drop-Chance geschraubt.

Was ist das Problem mit Augen von Morgen? Augen von Morgen (Eyes of Tomorrow) ist ein exotischer Raketenwerfer aus dem Beyond-Light-Raid Tiefsteinkrypta und kam mit Jenseits des Lichts, also der Season 12 ins Spiel. Dieses Exotic ist an sich sehr mächtig in PvP, Gambit und PvE und entsprechend begehrt. Doch nach Start der aktuellen Season 13 stellten Spieler statt eines erwarteten Buffs fest, dass dieses Waffen-Exotic offenbar generft wurde.

Bungie sagte jedoch, dass sie keine Nerfs an Eyes of Tomorrow vorgenommen haben und wollte sich die ganze Sache genauer anschauen. Nun gab es eine Rückmeldung.

Augen von Morgen – Das ändert sich beim Raid-Exotic mit Update 3.1.1.1

Das hat Bungie angekündigt: Nun hat man das Problem offenbar gefunden und schon bald wird es behoben. Zudem wird noch an der Drop-Rate des begehrten Exos geschraubt. Denn obwohl Bungie eigentlich einen Pech-Schutz eingebaut hatte, wodurch die Chance mit jedem Run ohne Drop steigen sollte, hat diese Mechanik Berichten zufolge nicht wirklich gut oder inkonsistent funktioniert. Auch hier hat man das Problem bereits gefunden und verspricht Besserung.

Augen von Morgen wird endlich repariert: Wie Bungie herausgefunden hat, gab es offenbar einen Modifikator, der inkorrekt bei der Waffe angewandt wurde. Dadurch wurde ihr Schaden gegen Mini-Bosse wie beispielsweise die Endgegner von Verlorenen Sektoren reduziert. Das Problem bei vielen Bosses (Ultras) ist, das sie eigentlich Majors sind, wie die Sektor-Bosse.

Der Warlock hält Augen von Morgen

Zwar gab es auch Berichte darüber, dass der Schaden gegen Raid-Bosse ebenfalls geringer ausfiel, als noch in Season 12, doch bei internen Tests konnte das Studio diesen Umstand nicht reproduzieren. Kurzum: Hier fand man also nichts, was man hätte fixen können, der Schaden gegen Bosse ist also offenbar korrekt.

Pech-Schutz bei Drop-Rate wird gefixt

Auch beim Pechvogel-Schutz hat meinen einen Fehler entdeckt, nachdem es immer wieder Berichte gegeben hatte, dass der Raketenwerfer selbst nach unzähligen Runs auf mehreren Charakteren für so manch einen immer noch einfach nicht droppen wollte.

So wurde diese Mechanik fälschlicherweise auf die Runs pro Charakter angewandt und nicht Account-weit, wie es eigentlich hätte sein sollen.

Falls man das gute Stück noch nicht bekommen hat: Mit dem nächsten Update werden alle Raid-Abschlüsse eines Accounts nun korrekt zu einem einzigen Wert zusammengelegt. Das Ganze passiert rückwirkend mit dem nächsten Update.

Dadurch bekommt man dann die maximal möglichen Abschlüsse für den Pech-Schutz angerechnet – und das seit Live-Gehen des Raids und unabhängig von den Charakteren, mit denen man den Raid bestritten hat.

Für Spieler mit nur einem Charakter wird das keinen Effekt haben, aber für Raider mit mehreren Charakteren wird sich der Pech-Schutz effektiv verdoppeln oder sogar verdreifachen.

So ein Pech-Schutz gab es auch schon bei anderen Raid-Exotics: So will Destiny 2 dem Hüter helfen, der 102-mal in den Raid ging und immer Pech hatte

Wann genau passiert das Ganze? Die Änderungen kommen im Zuge des Hotfix 3.1.1.1 ins Spiel, der wiederum für den 23. März angesetzt ist.

Freut ihr euch darauf, dass der Exo-Raketenwerfer bald endlich sein volles Potenzial abrufen kann? So manch einer spekuliert schließlich darauf, dass er dann zu den mächtigsten Vertretern seiner Gattung werden könnte. Müsst ihr Augen von Morgen erstmal erspielen, was nun hoffentlich endlich konsistent leichter wird? Oder lassen euch der Raid und diese Waffe komplett kalt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.