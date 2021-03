In Destiny 2 könnt ihr eure Waffen mit “Meister-Härtefall-Spezifikation” verbessern. Die neue Mod ist richtig stark, doch hat derzeit ein großes Problem. Wir schauen uns das neue Spielzeug genauer an.

Um diese Mod geht’s: Unter den Hütern wird eine neue Mod aus Season 13 derzeit hoch gehandelt: Meister-Härtefall-Spezifikation (eng. Adept Big Ones Spec). Diese Mod ist schwer zu bekommen und über ihre Eigenschaften kursieren einige Gerüchte.

Meister-Härtefall-Spezifikation könnt ihr euch seit dem 16. März nur in der Spitzenreiter-Schwierigkeit der Feuerprobe erspielen. Ihr müsst also ganz schön schwitzen, um eure Waffen damit zu verbessern. Ihr könnt die PvE-Endgame-Aktivität zudem für weitere starke Meister-Mods farmen.

MeinMMO erklärt, was die neue Modifikation genau bringt und ob sich der Aufwand dafür lohnt.

So stark wird eure Waffe damit: Was bringt Meister-Härtefall-Spezifikation? Ihr könnt euch die Mod als Kombination aus Major-Spezifikation und Boss-Spezifikation vorstellen. Diese Effekte habt ihr mit der neuen Mod:

Starke Feinde kassieren 7,5-8 % Extra-Schaden, also Majors

7,5-8 % Extra-Schaden gegen Bosse, also Ultras

7,5-8 % Extra-Schaden gegen feindliche Fahrzeuge

Der Schaden an sich ist also nicht höher als bei den bekannten Mods – auch die geben euch den gleichen Damage-Boost.

Was sind Mods in Destiny 2? Ihr könnt legendäre Waffen in Destiny 2 mit einer Mod (Modifikation) versehen und die Knarre so an persönliche Bedürfnisse anpassen. Es geht von mehr Schaden, über größere Magazine bis hin zu mehr Aim-Assisst.

Rüstungen können mit bis zu 5 Mods gleichzeitig versehen werden – diesmal auch Exotics. Hier kostet jede Mod aber Energie und den Hütern stehen Maximal 10 Energie für Mods zur Verfügung. Es gilt also, zu wählen, ob man sein Durchhaltevermögen steigert, mehr Munition findet, seine Statuswerte puscht oder all die Energie in nur einen Aspekt steckt.

Härtefall-Spezifikation soll der Boss-Killer sein – Wie gut ist sie wirklich?

Deswegen schwärmen Profis davon: Der Vorteil von Meister-Härtefall-Spezifikation liegt darin, dass ihr nicht dauernd die Mod wechseln müsst und so auf jeden Kampf vorbereitet seid. Denn in Destiny 2 gilt: nicht alles, was wie ein Boss aussieht, ist auch ein Boss. Trefft ihr auf den “falschen” Boss, ist der Mod-Slot unter Umständen verschwendet und ihr schöpft nicht euer volles Schadens-Potenzial aus.

Oftmals sind Endgegner einer Aktivität in Wirklichkeit Majors, ihr würdet also mit der regulären Boss-Spezifikation keinen höheren Schaden anrichten.

Selbst der starke Taniks im Tiefsteinkrypta-Raid soll wohl nur ein Major im Spielcode sein.

Als grobe Faustregel gilt hier zur Erkennung: Ist der Lebensbalken orange oder gelb-orange, handelt es sich um einen Major, ist der Balken komplett knallgelb, dann habt ihr einen echten Boss, einen Ultra, vor euch.

Ist dieser Boss ein Major oder Ultra? Mit der neuen Mod macht’s keinen Unterschied

Mit Meister-Härtefall-Spezifikation kann euch das aber nicht passieren. Wirklich jeder gefährliche Feind – vom etwas stärkeren Gegner im Gambit, über Feinde, die den köstlichen Loot in Verlorenen Sektoren beschützen, bis hin zu haushohen Raid-Bossen – alles kassiert damit mehr Schaden.

Es gibt ein großes “Aber” für Härtefall-Spezifikation in Destiny 2

Schaut man sich um, findet man Videos, die titeln “Jeder PvE-Spieler braucht diese neue Mod” (via Youtube) und die neue Mod wird dort in den Himmel gelobt. Das auch zurecht, immerhin wird jede damit ausgerüstete Waffe zu einer starken Wahl gegen alle starken Feinde.

Das ist das Problem: Meister-Mods (wie Härtefall-Spezifikation) können nur auf Meister-Waffen installiert werden. Von diesen prestigereichen Knarren gibt es derzeit nur sehr wenige in Destiny 2. Die seltenen Knarren können sich Hüter mit Glück nur in der Dämmerung auf Spitzenreiter oder in den Trials of Osiris erspielen, wenn sie einen makellos-Run hinlegen. Die Trials sind aber derzeit in Season 13 ausgesetzt.

Der Schwarm in der Meister-Version wartet exklusiv in der Feuerprobe auf Spitzen-Reiter

Doch selbst wenn ihr euch zu einer Meister-Waffe gequält habt, gibt es ein Problem: Die verfügbaren Meister-Waffen sind derzeit nicht so wirklich Meta – zumindest gegen die besagten Bosse. Für Boss-Schaden würde sich nur das MG Der Schwarm, das Scharfschützengewehr Auge von Sol oder der Raketenwerfer die Antwort von Morgen anbieten. Die meisten Spieler dürften aber auf Exotics wie die Klage, Anarchie oder andere legendäre Knarren wie Raid-Waffen setzen, um starken Feinden richtig einzuheizen.

Die Meister-Waffen sind dabei nicht schlecht – im Gegenteil. Sie erhalten Als Meisterwerk +10 auf einen Statuswert und +3 auf alle anderen, haben Zugriff auf mächtige Meister-Mods und sehen einfach schicker aus. Doch derzeit gibt es noch nicht so wirklich starke Meister-Waffen, die ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen – gerade bei Boss-Gegnern.

Wenn in zukünftigen Seasons weitere solche Waffen ins Spiel kommen oder sich was an der Sandbox tut, dann dürfte Meister-Härtefall-Spezifikation aber seinem Ruf als vermeintlich beste PvE-Mod auch wirklich gerecht werden.

Was haltet ihr von Meister-Mods und Meister-Waffen? Sind diese seltenen Items ein Anreiz, sich in den schwersten Aktivitäten zu quälen oder verzichtet ihr auf solche Prestigeobjekte? Denkt ihr, man sollte sich die Mod jetzt holen, damit man auf die Zukunft vorbereitet ist? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

