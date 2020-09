Für MeinMMO-Autor Philipp Hansen lautet beim Basteln seiner Loadouts in Destiny 2 die Frage nicht mehr, ob ich er Waffen-Exotic mitnimmt, sondern welches es denn sein darf – und das macht große Hoffnung auf Beyond Light.

In Destiny steht uns am 10. November die große Erweiterung Beyond Light bevor. Damit erwarten die Spieler auch viele Veränderungen, die teilweise sehr kontrovers diskutiert werden. Doch wenn es um Exotics geht, habe ich ein gutes Gefühl, weil ich mir seit kurzem endlich wieder die richtige Exo-Frage stellen muss.

Was sind Exotics in Destiny? Destiny setzt auf das bekannte Farbschema, um Loot in Seltenheitsstufen einzuordnen. Ganz oben in der Nahrungskette finden sich die Exotics oder exotischen Items. Passenderweise wird ihnen die prächtige Farbe Gold zugeordnet.

Und diesen funkelnden Waffen (nein, nicht alle Exotics sind wirklich aus Gold) sind quasi das Aushängeschild von Destiny.

Sie pfeifen auf Konventionen und brechen mit Regeln, denen andere Waffen unterliegen. Teilweise sind Exemplare wie das Gjallarhorn weit über die Grenzen des Spiels bekannt und haben sogar einen eigenen Feiertag. Damit es nicht zu chaotisch abläuft, darf nur je eine exotische Waffe und ein exotisches Rüstungsteil zur gleichen Zeit ausgerüstet werden.

Die goldene Brechstange, das Hörnchen, G-Horn – Gjallarhorn hatte viele Namen (wohl auch, weil keiner das ausschreiben oder sagen wollte)

Was ist das exotische Problem? Das hört sich doch theoretisch alles super an – ja stimmt, theoretisch schon. Doch in der Praxis galt lange Zeit, dass man sich kein Exotics einpacken musste, da legendäre Waffen den Job genauso gut machten – teilweise sogar besser.

Bungie hämmerte die „herausstehenden Nägel“ ein, beschnitt die Fähigkeiten der Exotics, um die Sandbox nicht zu gefährden. Doch mir und vielen anderen passte das gar nicht. Wir wollen Destiny nicht mit Schutzhelm, auf Stützrädern und in Watte verpackten zocken. Wir kämpfen hier immerhin gegen Aliens, zeitreisende Roboter und Götter – die spielen auch nicht fair.

Destiny 2 landet in Season 11 den exotischen Hat-Trick

Glücklicherweise hat Bungie endlich auf meine Rufe „make Exotics great again“ gehört. Alle neuen Exotics aus Season 11 sind frisch, auf ihre Weise mächtig und stechen wie schroffe Nägel aus dem goldenen Einheitsbrei hervor.

Diese 3 Exotics bereichern nun das Spiel:

Dürresammler: Der Granatwerfer vergiftet einzelne Feinde oder verseucht ganze Areale und steckt alles in der Nähe an – wer clever spielt, kann erst Gift verspritzen, dann auf eine andere Waffe wechseln und so den DPS-Wert hochtreiben

Verfallenes Abbild: Das Spurgewehr aus dem Holz eines magischen Baumes verwandelt Feinde in rosa Kugeln und gibt uns die Möglichkeit, Feinde mit anderen Feinden zu verkloppen – klingt verrückt, macht unheimlich viel Spaß und die Hüter dabei fast unsterblich

Auserwählte des Reisenden: Die Pistole ist klein, unscheinbar und so nützlich wie kaum eine andere Waffe. Mit dem Teil sammelt man passiv Boni wie am Fließband oder besorgt sich auf Knopfdruck genug Energie, um pausenlos Fähigkeiten zu schleudern. Was die Auserwählte mit Stasis anrichten wird, macht mir jetzt schon Angst

Besonders cool ist auch, dass die drei Exotics über alle drei Waffen-Slots verteilt sind. So kann ich munter nach Lust und Laune meine liebsten legendären Waffen ausführen. Muss aber trotzdem nicht auf den exotischen Spielstil verzichten.

Doch welche Wunderwaffe nehme ich wann mit? Zu den drei Exotics gesellen sich ja schließlich auch noch die Göttlichkeit, ein kürzlich verbesserter Blitz-Bogen oder eine Sniper, die gerne ein Schwert wäre.

Endlich stelle ich mir wieder die Exo-Frage und das finde ich einfach toll. Doch diese Frage könnte in Zukunft noch viel schwerer werden.

Wer spricht hier? Philipp Hansen betreut auf MeinMMO hauptsächlich das Destiny-Franchise. Er hat im Destiny-Universum locker 3.000 Stunden verbracht und ist im PvE und PvP gleichermaßen heimisch. Seine Lieblingsbeschäftigung ist, besondere Waffen zu jagen und dann mit den Knarren zu experimentieren.

Wie sieht es bald mit Exotics in Destiny 2 Beyond Light aus?

Deswegen bin ich heiß aufs DLC: Lasse ich das vergangene Destiny-Jahr Revue passieren, fällt mir auf, dass kein Exotic ein Totalausfall war. Es scheint, als hätte sich Bungie Season für Season ans Exotik-Thema herangetastet. Sie haben daran gearbeitet, den besonderen Waffen ihren Glanz zurückzugeben – selbst Nerfs fallen durchdacht aus.

Geht der Destiny-Entwickler diesen Weg konsequent weiter, dann stehen uns einige richtig mächtige, interessante und vor allem exotische Ballermänner ins Haus. Die dann hoffentlich wie ein rostiger Nagel herausstechen und für ordentlich Wirbel sorgen.

Bedenkt man zudem, was Bungie mit Beyond Light vorhat, und welche neuen (übermächtigen?) Wege beispielsweise die neuen Stasis-Klassen einschlagen, dann vergebe ich seit langem gerne wieder Vorschusslorbeeren.





Diese 4 Exotics kommen definitiv in Beyond Light: Falkenmond, Keine Zeit für Erklärungen, ein namenloser Stasis-Werfer und eine Waffe, die an ein Motherboard erinnert

Den frisch entfachten exotischen Glanz hat Destiny 2 auch bitter nötig. Denn mit dem umstrittenen Waffenruhestand hat das Vertrauen in die Art wie Bungie Waffen handhabt, stark gelitten.

Kürzlich gab es auch neue Infos, wie die sogenannten Auftragswaffen ab Herbst 2020 das legendäre Waffenarsenal bereichern. Sie treten dabei in große Fußstapfen: Destiny 2 zeigt Ersatz für die beliebten Spitzenwaffen und wie er funktioniert