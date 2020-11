Mit Beyond Light hat Destiny 2 ein neues exotisches Schwert bekommen – Die Klage. Ein Spieler hat nun herausgefunden, wie dieses neue Waffen-Exotic auch ganz ohne Munition ordentlich Schaden austeilen kann.

Um diese Waffe geht es: Es geht um das neue exotische Schwert Die Klage, das als eines von bisher 5 neuen Waffen-Exotics mit der Erweiterung Jenseits des Lichts ins Spiel kam.

Was ihr für dieses Schwert tun müsst, erfahrt ihr hier: Neues exotisches Schwert „Die Klage“ bekommen – So geht die Quest „Gigantische Erwartungen“

Das wurde bei der Waffe entdeckt: Normalerweise brauchen in Destiny 2 auch Schwerter Munition. Zwar könnt ihr auch ohne Munition die Klinge schwingen, doch das verursacht um einiges weniger Schaden und ist zudem langsamer – egal, ob beim schweren oder mit dem leichten Angriff.

Die Klage ist da aber offenbar eine Ausnahme, zumindest im Moment. Denn wie der Redditor und Destiny-Spieler Astrological_X herausgefunden und im Raidsecrets-Subreddit geteilt hat, funktioniert der schwere Angriff der Klage auch ganz ohne Munition – aber nur mit einem Trick.

So funktioniert das Ganze: Nutzt man ohne Munition den schweren Angriff mit der Klage im Sprung und trifft dabei einen Gegner, so verursacht sie Schaden, als hätte man schwere Muni vorrätig. Kurzum: auch ohne Munition richtet ihr mit der Klage so schweren Schaden an – und zwar in allen Modi und Bereichen von Destiny 2.

Deswegen müssen sich Hüter nun vor dem Exo-Schwert fürchten

Hier müsst ihr aufpassen: Dieser Trick kann im PvE durchaus nützlich sein und euch in zahlreichen Situationen helfen – gerade, wenn die Munition mal wieder aufgebraucht ist.

Doch dieser Trick wird bereits auch im PvP verwendet. Dort funktioniert das Ganze nämlich auch. Man kann mit dem Trick einen Hüter bei voller Gesundheit mit nur einem Hieb aus den Latschen hauen, wie ich, MeinMMO-Autor Sven Galitzki, bereits am eigenen Leibe zu spüren bekommen habe.

So sieht das im Schmelztiegel aus:

Hier ist also Aufpassen angesagt. Selbst früh im Spiel und ohne regulären Heavy-Spawn könnt ihr bereits von einem Schwertträger ins virtuelle Jenseits befördert werden. Spielt also etwas vorsichtiger und mit dieser Info im Hinterkopf – gerade, wenn ihr im Match bereits einem Schwertträger begegnet seid.

Soll das so sein? Auch wenn der ein oder andere noch rätseln mag und das Schwert einige einzigartige Mechaniken bietet – nein, höchstwahrscheinlich nicht. So manch einer geht davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dieser Glitch gefixt oder gar das Schwert vorerst komplett deaktiviert wird – gerade im Hinblick auf das PvP oder auch Gambit.

Bungie selbst hat sich allerdings bisher noch nicht dazu geäußert, wobei man in anderen vergleichbaren Fällen durchaus schnell reagierte. Der Trick wurde zudem auch noch vor dem kürzlich erschienenen Hotfix 3.0.0.4 entdeckt, aber dort nicht behoben.

Es bleibt also spannend zu sehen, ob, und wenn ja, wann Bungie sich dieser Entdeckung annehmen wird. Bis dahin: Habt Spaß damit im PvE und passt im PvP darauf auf. Denn dort wird der Trick bereits fleißig genutzt.

Übrigens, eine andere Sache ist nun wieder aus dem Spiel entfernt worden. Mal sehen, ob es dem Schwert-Trick genau so ergeht: Loot Cave ist schon wieder verschwunden, Spieler suchen direkt die nächste