Destiny 2: Loot Cave ist schon wieder verschwunden, Spieler suchen direkt die nächste

In Destiny 2 hatten Spieler eine Loot-Höhle im Kosmodrom entdeckt und sich sehr darüber gefreut. Doch Bungie hat den Fehler dazu ausfindig gemacht und den endlosen Spawn von Gegnern entfernt. Doch Spieler sind schon auf der Suche nach einer neuen Höhle.

Was hat es mit der Loot Cave auf sich? Schon in Destiny gab es im Kosmodrom eine Höhle, in der in relativ kurzer Zeit und mit wenig Aufwand viel Loot gefarmt werden konnte. Eine solche Höhle hatten Spieler in Destiny 2 Beyond Light nun wieder gefunden.

Die Loot-Höhle befand sich ebenfalls im Kosmodrom auf der Erde, allerdings in einem anderen Gebiet – nämlich „Die Kluft“. Dort konnten sich die Spieler vor die Höhle stellen, etwas Abstand einhalten und dann einfach drauf losballern.

Der endlose Strom an Gegnern sorgte dann dafür, dass es ordentlich Loot gab. Wie der Farm aussah, zeigt dieses kurze Video auf Twitter:

Was hat sich geändert? Mit dem neuen Update 3.0.0.4 haben die Entwickler von Destiny 2 der Loot Cave einen Riegel vorgeschoben. So heißt es in den Patch Notes:

Ein Problem wurde behoben, bei dem Feinde während bestimmter Aktivitäten im Kosmodrom kontinuierlich erschienen sind.

ANMERKUNG: Das sollte ein Problem lösen, bei dem sich Horden von Hütern in der Kluft versammeln und alle in eine höhlenartige Struktur schießen.

Damit ist der Traum dieser Loot-Höhle in „Die Kluft“ erstmal ausgeträumt.

Spieler suchen schon die nächste Loot Cave

Wie reagieren die Spieler? Die neue Loot-Höhle eignete sich vor allem für Nostalgiker und Spieler, die noch nicht das Powerlevel 1.200 erreicht haben.

Wer also schon so richtig im Endgame angekommen ist, der konnte nur wenig von diesem lustigen Fehler profitieren. Entsprechend klein fiel der Aufschrei nach dem Fix aus.

Doch es gibt einige pfiffige Spieler, die bereits auf der Suche nach einem neuen Ort sind.

Wo könnte die nächste Loot Cave liegen? Der reddit-Nutzer Sanches319 hat bereits einen ersten ähnlichen Spot gefunden. Auf der westlichen Seite von Asterion Abyss in Europa.

Dort erscheint unregelmäßig ein HVT Minotaurus. Solange dieser am Leben ist, erscheinen endlos viele Harpyien, die man besiegen und looten kann. Dieser Ort hat jedoch den Nachteil, dass der Minotaurus nur selten erscheint und zudem getötet werden kann.

Doch vielleicht finden andere Spieler noch einen besseren Ort in den kommenden Tagen.

