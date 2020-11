Destiny 2: Spieler ballern sich durch neue Loot Cave – Für wen lohnt es sich?

Bei Destiny 2 haben Spieler eine neue Loot-Höhle im Kosmodrom entdeckt – ganz ähnlich wie im Vorgänger. Doch der Ausflug lohnt sich nicht nur für Nostalgiker. Wir erklären, wer von dieser Entdeckung aktuell profitieren kann.

Was hat es mit der Loot-Höhle auf sich? In der frühen Zeit von Destiny 1 fanden Hüter im Kosmodrom auf der Erde eine Höhle, in der man in relativ kurzer Zeit und vergleichsweise geringem Aufwand so einiges an Loot einsacken konnte. Diese wurde von der Community schnell Loot Cave getauft.

Aus dieser Höhle kamen immer wieder dutzende einfache Gegner angelaufen – im Prinzip in unendlichen Wellen. Die Hüter ballerten einen Ansturm nach dem anderen weg und sammelten nach einiger Zeit einfach den Loot beziehungsweise die Engramme ein, die sich mit der Zeit dort anhäuften. Damit ging’s dann in den Turm zum Kryptarchen, wo man meistens nur Schrott aber auch durchaus das ein oder andere gute Item bekam.

Das wurde dann irgendwann mal gepatcht und somit zur Legende. Nun kehrte mit Destiny 2 Beyond Light und der Season 12 das Kosmodrom aus Teil 1 zurück und Spieler fanden dort gleich eine neue Loot-Höhle.

Hier könnt ihr mal einen Blick auf das Original werfen:

Übrigens: Auch die legendäre, alte Loot-Cave ist nun mit dem Kosmodrom zurück, aber früher war alles besser.

Spieler entdecken neue Loot Cave

Wo findet man neue Loot Cave? Die neue Loot-Höhle befindet sich ebenfalls im Kosmodrom auf der Erde, allerdings in einem anderen Gebiet – nämlich „Die Kluft“.

Darin findet ihr die neue Loot Cave

Von dieser Seite geht’s rein

Hier müsst ihr nun einfach warten und ballern

Hier nochmal das Ziel-Gebäude

So kommt ihr hin:

Wählt den südlichen (den unteren) Landeplatz „Die Steppen“ aus.

Einmal gelandet, lauft nicht in die Weite des Kosmodroms direkt vor euch, sondern dreht euch nach links und begebt euch ins zerstörte Gebäude hinein.

Folgt dort dem Gang über das Gebiet „Dock 13“ bis zu „der Kluft“.

Sobald ihr die Gebietsbezeichnung am linken Bildschirmrand seht und ins Freie kommt, schaut nach rechts. Dort erkennt ihr einen Vorbau eines größeren Gebäudes.

Genau in diesem Vorbau befindet sich auch die neue Loot Cave, allerdings auf der anderen Seite.

Ich bin da – und nun? Nun könnt ihr euch vor die Loot-Höhle stellen, etwas Abstand einhalten, und drauf losballern.

So sieht das dann in Action aus:

Für wen lohnt sich die neue Loot Cave?

Eins vorweg: Für Spieler jenseits von Powerlevel 1.200 oder für das Endgame ist diese neue Loot-Höhle weniger geeignet. Ja, ihr könnt dort auf Primus-Engramme hinarbeiten, das in einer relaxten Art und Weise. Doch weder könnt ihr sie dort unendlich farmen, noch geht das sonderlich schneller, als wenn ihr reguläre Aktivitäten erledigt.

Für Nostalgiker: Für Nostalgiker ist die neue Loot Cave aber allemal einen Blick wert. Wer sich gerne daran zurückerinnern will, wie man einst vor der ursprünglichen Höhle stand und da wild reingeballert hat, dem könnte die neue Cave noch ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern.

Und gerade, wenn ihr selbst noch nicht das Soft-Cap erreicht habt, oder mit Freunden spielt, die dort noch nicht angekommen sind, ist das eine coole Art und Weise, etwas von seinen nostalgischen Erinnerungen preiszugeben.

Für Beutezüge: Zudem ist die neue Loot-Höhle eine gute Möglichkeit, einen Großteil der Kosmodrom- sowie Waffenmeister-Bountys schnell und effektiv abzuhaken – vorausgesetzt, es sind gerade nicht zu viele Spieler dort.

Bis Powerlevel 1.200: In der Loot-Cave fällt gerne mal das ein oder andere seltene oder legendäre Engramm. Und da euch auf dem Weg bis Powerlevel 1.200 im Prinzip so gut wie jedes neue Ausrüstungsteil hilft, kann man hier relativ entspannt sein Powerlevel vorantreiben – beispielsweise wenn ihr noch für die ein oder andere neue Mission von Destiny 2 Jenseits des Lichts etwas zu niedrig vom Level her seid.

