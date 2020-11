Destiny 2 bringt legendäre Loot-Cave zurück, aber früher war alles besser

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So ist die Loot-Cave nun: Mit Destiny 2 „Beyond Light“ kam das Kosmodrom aus Destiny 1 zurück. Auch der Ort, an dem früher die Loot-Cave war, ist nun wieder im Spiel, aber es gibt dort keine Mobs mehr.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wer von außen draufschaute, schüttelte aber den Kopf, was für ein seltsames Völkchen die Hüter da waren. Die Loot-Cave wurde in vielen Memes und kultigen Videos verewigt: Eine Legende war geboren.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wie war die Loot-Cave in Destiny 1? Bei Destiny 1 gab es die Region „das Kosmodrom“ in Old Russia, da wo das heutige Kasachstan liegt. In dem Unter-Gebiet „Skywatch“ (Himmelswacht) existierte die legendäre Loot-Cave.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 + = neun

Insert

You are going to send email to