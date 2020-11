Destiny 2: Update 3.0.0.4 kommt heute – Alles zu Zeiten, Änderungen & Server-Down

Bei Destiny 2 erscheint heute, am 24.11. auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X und auf dem PC sowie auf Google Stadia das neue Update 3.0.0.4. Der Hotfix wird von Wartungsarbeiten und einem Server-Down begleitet. MeinMMO liefert euch die wichtigen Zeiten und geplanten Änderungen am Loot.

Das passiert heute: Kürzlich erschien endlich Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light). Nun ist Bungie eifrig damit beschäftigt, Fehler und Unstimmigkeiten der Erweiterung auszubügeln. An den übermächtigen Stasis-Klassen wurde schon geschraubt. Heute soll die größte Kritik, der fehlende Loot, angegangen werden.

Aus diesem Grund erscheint heute, am 24. November 2020, der Hotfix 3.0.0.4.

Damit gehen aber auch Wartungsarbeiten und sogar ein Server-Down einher. MeinMMO sagt euch, wann die Destiny-Zwangspause heute ansteht und was ihr beachten müsst.

Wartung am 24.11. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Das sind die wichtigen Zeiten:

17:00 Uhr starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen.

17:45 Uhr gehen die Destiny-Server dann offline und die Downtime beginnt. Alle aktiven Spieler werden aus ihren Aktivitäten entfernt.

18:00 Uhr sind die Server wieder online und das Update 3.0.0.4 rollt dann weltweit auf allen Plattformen aus.

Sobald das Update heruntergeladen (und kopiert) ist, könnt ihr wieder Destiny 2 spielen.

19:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden.

Beachtet: Bis zum Ende der Wartungsarbeiten kann es zu Warteschlangen beim Login oder Verbindungsproblemen kommen. Dazu gilt: Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App sind in diesem Zeitraum nicht erreichbar.

Das ändert sich mit Update 3.0.0.4 in Beyond Light

Was steckt im Hotfix? Bungie hat schon eine Vorschau auf Inhalte aus dem neuen Update gegeben. So soll der erste Schritt gegen die größte Kritik von Beyond Light, die Loot-Armut, unternommen werden.

Dafür erfährt der Welt-Beute-Pool folgende Anpassungen:

Alle legendären Waffen, die am Ende der Season 12 in den Waffenruhestand kommen (Infundier-Grenze) verschwinden aus dem Loot-Pool

Alle Siebter-Seraph-Waffen aus Season 10 kommen neu dazu – die waren früher durch Rasputin und dem entsprechenden Season Pass zu erhalten

Das legendäre Arsenal an Waffen aus Saison der Ankunft kommen wieder dazu – das gilt für die Season-Pass-Knarren und die aktualisierten Planeten-Waffen der Season 11

Je neuer ein Item ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es als Belohnung droppt

Ob die Waffen die Infundiert-Grenze von der aktuellen Season 12 besitzen oder die Grenze ihrer damaligen Einführungen, ist nicht ganz klar. Bedenkt, dass es sich hier wie Bungie selbst sagt nur um einen kleinen, ersten Schritt handelt. Mehr dazu findet ihr hier auf MeinMMO:

Seitdem die ersten Hüter die Tiefsteinkrypta geschafft haben, hat die Fremde Exo den 2. Stasis-Aspekt für euch

Zudem hat der Destiny-Entwickler eine ziemlich lange Liste mit bekannten Problemen abzuarbeiten(via Bungie.net). Ob im Hotfix am 24. November davon welche angegangen werden, ist derzeit nicht bekannt. Die kompletten Änderungen finden wir in den Patch Notes.

Die Patch Notes für Update 3.0.0.4 bei Destiny 2

Was sagen die Patch Notes: Erst die offiziellen Patch Notes geben eine Auflistung aller Änderungen des neuen Hotfixes 3.0.0.4. Die Patch Notes liegen noch nicht vor. Traditioneller scheinen die zusammen mit dem Update selbst.

Wir verlinken euch an dieser Stelle dann den entsprechenden Change Log von Bungie.

Was sagt ihr zu den geplanten Änderungen? Ein erster Schritt in die richtige Richtung und seid ihr mit dem neuen Content, den der Raid-Abschluss für alle Hüter freischaltete, zufrieden? Sagt es uns doch in den Kommentaren.