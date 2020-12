Spieler entdecken in Destiny 2 geheimes Gebiet – Kommt hier die Falkenmond zurück?

Bei Destiny 2 wurde jetzt in einem 3 Jahre alten Gebiet eine neue Zone entdeckt. Es handelt sich wohl um eine Exotic-Mission, die euch noch in Season 12 mit Falkenmond belohnt.

Das wurde gefunden: Spieler haben jetzt ein verstecktes Gebiet gefunden, das ihr von der Europäischen Todeszone (ETZ) betreten könnt. Der neu entdeckte Bereich ist recht groß und beheimatet ein Höhlensystem, eingestürzte Bahnschienen sowie Bruchstücke des Reisenden.

Die Zone heißt „Hallowed Rift“, auf Deutsch etwa geweihter Riss.

Aktuell gehen die Spieler davon aus, dass es sich hier um die geheime Exotic-Mission für die Handfeuerwaffe Falkenmond handelt.

Kann ich den Bereich selbst betreten? Ja, ihr könnt euch jetzt schon das versteckte Gebiet anschauen. Selbst das Areal zu betreten ist aber nicht ganz so einfach. Ihr müsst euch durch Wände glitchen und recht komplizierte Sprünge meistern.

Hier könnt ihr euch die versteckte Zone anschauen und seht auch genau, wie ihr sie betretet:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

So klappt’s solo:

Besucht den Verlorenen Sektor „Geweihte Bucht“ im Norden der ETZ – den findet ihr gleich neben dem Schnellreise-Punkt im Gebiet „Der Schlamm“.

Säubert den Sektor und jetzt müsst ihr quasi durch eine Wand springen und euch außerhalb der regulären Map glitchen.

Die meisten Entdecker nutzen daher den Titan mit den exotischen Stiefeln „Unbändigbarer Löwe“ und ein Schwert zur Navigation.

Selbst eine Stasis-Gletschergranate muss genutzt werden, um eine Eiswand zu erzeugen.

Habt ihr das neue Gebiet betreten, könnt ihr euch frei bewegen und alles erkunden. Gegner trefft ihr hier aber noch nicht, nur ein paar nervige „Besessenen-Schubser“ lauern euch auf.

Deswegen soll das die Exotic-Mission für Falkenmond sein

Das die exotische Handfeuerwaffe Falkenmond noch in der laufenden Season 12 kommt, ist offiziell von Bungie bestätigt. Es spricht nun einiges dafür, dass wir die beliebte Waffe im neu entdeckten Gebiet während einer geheimen Exotic-Mission erhalten – also so wie damals die Wisper oder der Ausbruch.

Das spricht dafür: Alle Waffen aus den überraschenden Exotic-Missionen mit eigenem Gebiet haben direkt zum Release gleich 2 Ornamenten spendiert bekommen:

So war es bei:

Die beiden Ornamente für Falkenmond sind schon geleaked:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Ähnlich wie bei der Wisper-Mission aus 2018 befindet sich das neue Gebiet zudem hinter einem Verlorenen Sektor. Die Zone ist auch ähnlich aufgebaut wie die anderen Missions-Zonen. Ihr müsst euch nur einen gnadenlosen Timer und bockschwere Kämpfe dazudenken.

Auch von der Story-Seite passt es: Uldren ist in Season 12 als die Krähe zurück und es ist quasi bestätigt, dass wir von ihm die Falkenmond-Quest erhalten. In dem versteckten Gebiet findet ihr Bruchstücke des Reisenden. Wer sich noch an die Forsaken-Kampagne erinnert, der weiß, dass Uldren diese in der ETZ gesucht und angegriffen hat.

Uldren als er ein kleines Bruchstück des Reisenden erbeutet

Wann sollt ihr Falkenmond in Season 12 von Destiny 2 bekommen?

Nach neusten Funden der Dataminer (via reddit) sollen die Ornamente am 15. Dezember im Everversum eintreffen. Deswegen gehen jetzt viele davon aus, dass dann auch die Quest um Falkenmond verfügbar wird und wir das neue Gebiet in der ETZ auf normalem Wege betreten können.

Bedenkt aber, dass all diese Informationen nicht von Bungie bestätigt sind. Daher handelt es sich um Spekulationen, auch wenn die Quellen in der Vergangenheit sehr oft richtig lagen.

Was denkt ihr, haben die Spieler hier schon die geheime Mission für Falkenmond gefunden? Oder handelt es sich hier um ein verstecktes Gebiet, dass erst nach 3 Jahren entdeckt wurde und keine Relevanz mehr hat?

Was sonst noch bis zum Jahreswechsel ansteht, lest ihr hier auf MeinMMO: Destiny 2 im Dezember – Diese Inhalte erwarten euch noch bis 2021