Destiny 2 ändert die Omen-Quest 2 Wochen vor Season-Ende – Was ist neu?

Bei Destiny 2 bietet jetzt die gelobte Omen-Mission mehr Abwechslung als gedacht. Auch die Federn für die Raubvogel-Quest sind jetzt woanders versteckt.

Am 20. Januar ging überraschend die Omen-Aktivität live. Die schwere Aktivität aus Season 12 bietet Zufalls-Rolls für das Exotic Falkenmond, einen Meisterwerk-Katalysator und die Raubvogel-Quest, die euch mit einem besonderen Schiff belohnt.

Omen ist also so angelegt, dass die Hüter sie jede Woche neu farmen können. Als dann am 26. Januar der Weekly Reset anstand, kamen einige Spieler ins Grübeln. Denn der Ausflug zum Damm und dem Besessenen-verseuchten Labyrinth hat sich die Woche verändert.

Das ist jetzt neu:

Die Fundorte der Federn für die Raubvogel-Quest haben sich verändert. Aus den beiden Boss-Kisten bekommt ihr noch immer zuverlässig Federn, doch die versteckten Locations im Missions-Verlauf sind nun anders. Weiter unten im Artikel liefern wir euch ein aktuelles Video.

Ihr müsst andere Durchgänge und Abzweigungen im Labyrinth nehmen (die Phase mit den 3 Besessenen-Bossen). Durch die anderen Feder-Locations sieht auch die Sprungpassage am Ende etwas anders aus.

Der finale Bosskampf ist anders: Der Ritter ist jetzt permanent auf dem Schlachtfeld, jedoch immun. Erledigt blau schimmernde Adds und werft die von ihnen zurückgelassenen Sphären auf den Boss, so macht ihr in angreifbar.

Wer jetzt neue Falkenmond-Exemplare jagen will, muss sich etwas umgewöhnen

Eine gänzlich andere Erfahrung bietet die Omen-Mission jetzt zwar nicht, überrascht die Hüter aber ein weiteres Mal. Ob nächste Woche eine neue Variation ansteht oder ob die Mission von nun an so bleibt, muss die Zukunft zeigen. Denn auch in der am 09. Februar starten neuen Season 13 bleibt euch die Aktivität glücklicherweise erhalten.

Warum die Omen-Mission die Hüter überhaupt so überraschte und sehr positiv ankommt, lest ihr hier auf MeinMMO: Als keiner mehr damit gerechnet hat, haut Destiny 2 das Beste an Season 12 raus

Alle neuen Federn für die Raubvogel-Quest in Destiny 2

Wer letzte Woche fleißig war, kann jetzt die Quest „Raubvogel“ von Krähe beenden. Als Belohnung für die 100 benötigten Federn, die ihr in der Omen-Mission finden sollt, winkt dann das Schiff „Strahlender Sperber“.

Wir haben die 5 aktualisierten Fundorte in der Omen-Aktivität aus Woche 2 hier im Video für euch eingebunden:

Vergesst nicht, dass ihr die Federn (regulär) nur einmal pro Woche einsammeln könnt. Ihr erhaltet jedoch aus den beiden Kisten nach den Boss-Kämpfen zusätzliche Federn einmalig pro Charakter.

So bekommt ihr „Strahlender Sperber“: Habt ihr insgesamt 100 Federn gesammelt, müsst ihr diese dem goldenen Falken im Reservoir der ETZ zeigen.

Um den zu erreichen, landet im Bereich „Trostlande“ und springt im Haus mit der„ABS Kastner“ in den 2. Stock – also noch eins höher als für den Kamin-Geheimgang. Hier findet ihr dann den Weg ins Reservoir. Folgt eurem Quest-Marker oder findet die genaue Wegbeschreibung zum Schiff und Vogel hier auf MeinMMO.

Das Schiff im Falkenmond-Design wurde vom Reisenden generalüberholt

Habt ihr euch diese Woche schon in die Omen-Aktivität gewagt und sogar euren Godroll für Falkenmond erbeutet? Oder seid ihr eher hinter dem exotischen Schiff und den Federn her? Sag uns deine Meinung in den Kommentaren.

