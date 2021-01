Ja, Destiny 2 hat wirklich den Jäger generft – Doch es reicht nicht ansatzweise

Destiny 2 hat den Jäger so generft, dass viele dachten es sei ein Bug. Jetzt stellt sich raus, dass Stasis einfach viel zu stark ist, auch nach dem Patch und das Problem eher bei einem anderen Stasis-Skill liegt.

Worum geht’s? Am 25. Januar hat MeinMMO darüber berichtet, dass der Stasis-Jäger (Wiedergänger) einen Nerf kassiert hat, aber selbst Experten sich fragen, ob der fehlerhaft war. Ist es ein Bug, dass die Jäger immer noch alles mit einem Schlag zersplittern?

Eigentlich sollte der Patch 3.0.2 die viel zu tödliche Killer-Kombo aus Gletschergranate, Splitterprung und Stasis-Fragment „Wispern der Risse“ abschwächen, die seit Ende 2020 den Schmelztiegel unsicher macht.

Nachdem der Patch aufgespielt war, tötet der Jäger aber munter weiter alles im PvP mit nur einem Schlag – selbst fast alle Hüter in ihrer Super.

Das konnte für viele nicht mit rechten Dingen zugehen – immerhin zeigen die Patch Notes haufenweise Zahlen, die nach unten korrigiert wurden.

Es stellte sich die Frage: Wurde Stasis nun generft oder gibt es Probleme mit dem Patch? Sehr verwirrend ist auch, dass genau eine Titanen-Super sehr geringen Schaden nimmt – greift der Nerf nur in diesem Fall?

Die Destiny-Community hat daraufhin fleißig weiter getestet. Das Ergebnis: Ja, der Splittersprung wurde so geändert wie es in den Patch Notes steht. Der Nerf reicht nur einfach nicht aus und zeigt nebenbei eine andere Stasis-Baustelle.

Darum töten Stasis-Jäger jetzt noch alles im PvP

Der Großteil des Schadens der Splittersprung-Kombo kommt nicht vom Splittersprung oder dem Fragment „Wispern der Risse“. Die wurde beiden generft und das sieht man auch ingame.

Der Hautpschaden kommt von der normalen Explosion der Eiskristalle, die durch die Gletschergranate entstehen.

5 Kristalle entstehen pro Gletschergranate, jeder einzelne davon verursacht beim Zersplittern Schaden.

Der liegt standardmäßig bei 84, also ohne Fragmente oder andere Boni

„Wispern der Risse“ fügt zusätzlich eine zweite Schadenszahl dazu: 30

Der Schaden von „Wispern der Risse“ wurde von 42 auf 30 reduziert. Wie es auch in den Patch Notes bei Bungie steht (via Bungie.net).

Auch gegen Hüter in ihrer Super stimmt der Schaden der zusätzlichen Explosion durch „Wispern der Risse“ mit den Patch Notes überein. Durch die Power der zersplitternden Eiskristalle ist aber auch hier fast immer einfach zu viel Schaden da.

Bungie hat also keinen fehlerhaften Patch aufgespielt, Stasis ist einfach immer noch so stark, dass die Spieler den Nerf kaum spüren. Denn der maximale Schaden einer Gletschergranate beträgt nach dem Zersplittern 570.

Was heißt das jetzt für euch? Jäger nehmen seit Patch 3.0.2 mehr Schaden in ihrer Splittersprung-Animation und die Reichweite der Kombo wurde ein Stück weit reduziert. Befindet ihr euch – egal ob im Super oder nicht – zu nahe an mehr als einem Eiskristall, sterbt ihr aber wie vor dem Nerf.

Sicher seid ihr etwa ab 7 Metern Abstand zum Eiskristall.

In eurer Super tötet euch die Kombo, wenn ihr etwa 4 Meter entfernt seid.

So sehen die Distanzen im Spiel aus:

Was ist nun mit dem übermächtigen Stasis-Titan?

Das stimmt mit dem Koloss nicht: In seinem letzten Test zeigte der Experte Fallout Plays, das einzig der Stasis-Titan (Koloss) weniger Schaden durch die Splitterexplosion nimmt. Und zwar deutlich weniger, statt Zahlen wie 30, sieht man hier eine 3.

Warum der Schaden so stark reduziert ist, weiß Fallout auch jetzt noch nicht. Waffen fügen korrekterweise etwa 60 % des normalen Schadens gegen den Titan in seiner Super zu. Doch bei Stasis scheint es eine Reduktion von 90 % zu geben. Ob das gewollt ist oder hier ein Bug vorherrscht, muss sich noch zeigen.

Hier könnt ihr euch den ganzen Test auf YouTube ansehen:

Der Jäger ist also tatsächlich so generft, wie es die Patch Notes versprachen. Hättet ihr gedacht, dass das Problem also eher die Gletschergranate und ihr immenser Schaden ist, der durch den Splittersprung ausgelöst wird?

Zudem erfreut sich auch die andere Stasis-Granate, die Frühlichfeld-Granate, immer größerer Beliebtheit, je mehr Details die Hüter zu ihrer Wirkweise entdecken…

Was viele im PvE von Destiny 2 freuen dürfte, dürfte die Hüter im PvP in Angst und Schrecken versetzen: Stasis wird noch stärker – Neue Aspekte & Fragmente kommen