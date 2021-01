Destiny 2 schwächt endlich OP-Jäger ab, doch der wehrt sich gegen den Nerf

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was denkt ihr? Funktioniert der Nerf irgendwie nicht richtig und der Patch war fehlerhaft oder soll der Jäger weiterhin alles mit einem schlag zerschmettern? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Das ist merkwürdig: Die einzige Super, bei der der Schaden der Killer-Kombo tatsächlich reduziert ist, ist der Koloss-Titan. Hier sind die Damage-Zahlen der Splitterexplosion sogar lächerlich gering und kratzen den Lebensbalken des Titanen in seiner Super kaum an.

Was wurde jetzt gefunden? Fallout Plays hat sich mit seinen ausführlichen Test-Videos in der Community einen Namen gemacht. Er zeigt am 23. Januar, dass der Stasis-Jäger mit seiner Kombo noch immer quasi alles instant aus den Schuhen haut.

Das sollte passieren : Ende letzten Jahres hat sich der Stasis-Jäger zum Tyrannen des PvP entwickelt. Mit seiner Kombo aus Splittersprung, Gletschergrante und passenden Fragmenten konnte er gegnerische Hüter aus großer Distanz in einem Sekundenbruchteil mit nur einem Angriff sofort töten – selbst in einer aktiven Super war man nicht sicher.

