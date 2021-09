Destiny 2 bringt Waffe zurück, die den Tod voraussagt – Wer stirbt diesmal?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was meint ihr? Welcher Hauptcharakter muss Destiny 2 bald verlassen und auf welchen würdet ihr persönlich nur ungern verzichten? Oder war Cayde für Euch bisher der größte Verlust? Schreibt es uns in die Kommentare.

Es ist damit also sehr wahrscheinlich, dass eine Hauptfigur in der kommenden Erweiterung “Witch Queen” sterben wird. Die Spieler spekulieren bereits jetzt, welcher beliebte Charakter ganz oben auf Bungies Abschussliste steht.

“Spoiler-Alarm” weckt schlechte Erinnerungen: Bungie hat schon einmal das Ableben eines beliebten Charakters in Destiny 2 mit der Pistole “Spoiler-Alarm” angekündigt. Damals traf es in der Forsaken Erweiterung Cayde-6 und das war für viele Spieler ein derber Verlust, der bis heute schmerzt.

Normalerweise ist das nichts Neues, könnte man meinen. Wer in Destiny 2 unterwegs ist, nietet schließlich ständig Gegner mit seiner Waffe um. Doch bei dieser Pistole ist das etwas anders. Sie kann in die Zukunft sehen und hat das in der Vergangenheit bereits bewiesen.

Um diese Waffe gehts: “Spoiler-Alarm” ist eine legendäre Pistole in Destiny 2. Sie wurde erstmals im Mai 2018 zum Spiel hinzugefügt, als das “Destiny 2: Kriegsgeist”-DLC veröffentlicht wurde. Mit Start der aktuellen Saison der Verlorenen im August 2021 ist die Pistole nun erneut in den Lootpool der Vorhut zurückgekehrt.

Die interessantesten Details im Universum von Destiny 2 platziert Bungie gerne subtil und zunächst unauffällig. In der Saison der Verlorenen ist jetzt eine bestimmte Waffe zurückgekehrt, die nichts Gutes für alle Hauptcharaktere bedeutet. Bungie bestätigt: „Das ist kein Zufall“, und spoilert damit den zukünftigen Tod eines NPCs in der kommenden Erweiterung Witch Queen.

