Destiny 2: Community findet Trick, um verpasste „Season-Pass“-Inhalte abzuholen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie.

Was haltet ihr von der Methode? Habt ihr noch verpasste Items, die ihr gerne abholen wollt? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von einem Feature gegen FOMO haltet.

Kann uns solch ein offizielles Feature noch erwarten? Möglich wäre es, offiziell ist aber noch nichts bekannt. Es liegt an Bungie. ob sie so etwas einfügen. Von der Community wird es jedoch gewünscht.

Der Spieler zeigt einen Link zu einer Seite, in der ihr Versionen der alten Companion App von Bungie aufgelistet bekommt. Ihr wählt also nun die Datei aus, die eurer vergangenen Season entspricht, downloadet diese und könnt damit Zugriff auf steinalte Seasons bekommen.

Deshalb fordern Hüter seit langem ein Feature gegen FOMO. Vielleicht ist man ein gerade frisch gebackener Hüter, der sich an alte Ornamenten (Skins für Waffen und Rüstungen) vergangener Seasons erfreut, die seine Veteranen-Kollegen da so stolz tragen. Doch dann wird der Spieler mit der Wahrheit konfrontiert, dass diese Cosmetics nie wieder erspielbar sind.

Was wollen die Hüter? Viele Hüter leiden unter der sogenannten “ FOMO “. Dieses Kürzel heißt ausgeschrieben „Fear of missing out“ und bedeutet soviel wie die Angst, etwas zu verpassen. Bei manchen Mitgliedern der Community löst Destiny 2 mit seinem Season-Model offenbar eine solche Angst aus.

