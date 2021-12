Destiny 2: Weekly Reset am 07.12. – Happy Birthday, Bungie!

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zum aktuellen Trailer und welche Aktivität interessiert euch am meisten? Werdet ihr sofort den neuen Content erkunden oder euch erst einmal im Eisenbanner austoben?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit dem heutigen Weekly-Reset ist in Destiny 2 die Content-Dürre der vergangenen Monate vorbei. Auch wenn die Story aus Season 15 um Savathun weiterhin offen ist, so können die Spieler dafür ab heute die neuen Aktivitäten zum Jubiläum „30 Jahre Bungie” zocken . Wir von MeinMMO zeigen euch, was es diese Woche alles Neues zu entdecken gibt.

Insert

You are going to send email to