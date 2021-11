Destiny 2 streicht nach Spielerprotest das neue Matchmaking System für Trials of Osiris

Destiny 2 wird nach den Spielerprotesten der vergangenen Woche für die nächsten Trials of Osiris wieder zum Makellos-Pool und dem bekannten Matchmaking-System zurückkehren. Damit werden die unpopulären Änderungen rückgängig gemacht.

„Manchmal lernt man mehr, wenn die Dinge nicht gut laufen“. Mit dieser Aussage im TWaB bezieht sich Bungie auf die vielen Proteste der Spieler, über das am vergangenen Trials-Wochenende geänderte Matchmaking.

Matchmaking ist seit langem ein großer Kritikpunkt: Ausgewogenes Matchmaking ist eine Wissenschaft für sich. Da ist auch Destiny 2 keine Ausnahme. Die Spieler-Zusammenstellung fühlt sich oft unausgeglichen und anstrengend an. Der Makellos-Pool schien hierfür eine angemessene Lösung zu sein, mit der auch die Spieler halbwegs zufrieden waren.

Als Bungie den Pool wieder entfernte, ruinierte dies das letzte Trials-Wochenende.

Was hat Bungie am Matchmaking geändert?

Vor der Änderung erhielten die Destiny-2-Spieler mit 7 Siegen auf ihrem Pass Zugang zum speziellen Makellos-Pool. Dies schuf eine Art zeitgesteuertes Zwei-Klassen-System auf der Basis eines winbasierten Matchmakings. Der Makellos-Pool aktivierte sich Sonntagabend um 19 Uhr und trennte die normalen Spieler von den Trials-Schwitzern und Flawless-Göttern.



Nach der Abschaffung des Makellos-Pools wurden Spieler mit der gleichen Anzahl von Gewinnen gematcht. Unabhängig davon, wie oft sie ihre Karte zurückgesetzt hatten. Das hieß PvP-Profis, die pro Wochenende 10-mal „Makellos“ erreichen, werden mit anderen Spielern verbunden, die (zum Beispiel) mehr als 70 Siege auf ihren Karten haben, ganz egal, wie sie diese errungen haben. Jeder Gewinn erhöhte damit die Schwierigkeit des nächsten Spiels. Es wurde immer schwerer und schwerer.

Obwohl das in der Theorie nach einer guten Idee klingt, hat es nicht ganz so geklappt, wie Bungie gehofft hatte. Das Feedback folgte prompt. Die Spieler fanden es einfach nur schrecklich.

Die Geisthülle aus den Trials of Osiris.

Statistik zeigt wie schlechte die Entscheidung war: Im Vergleich zu vor drei Wochen waren die Trials-Spiele insgesamt um etwa 33 % rückläufig. Das ist schon viel und führte fatalerweise auch dazu, dass Spieler mit vielen Siegen teilweise mehr als fünf Minuten warten mussten, um ein Spiel zu finden. Sie spielten daraufhin im Durchschnitt zwei Stunden weniger Trials. Es fand auch eine deutliche Zunahme sehr einseitiger Matches statt. Ironischerweise hoffte Bungie dies, mit dem Ersetzen des Makellos-Pools, reduzieren zu können.

Das waren einfach zu viele Nachteile: Obwohl es auch positives zu berichten gab, sind die meisten Daten entweder negativ oder neutral ausgefallen. In Kombination mit dem Feedback, dass Bungie auf den Social-Media-Kanälen förmlich überrollt hat, teilte man im This-Week-at-Bungie Blog mit, auf absehbare Zeit wieder zum pass-basierten Matchmaking mit dem bekannten Makellos-Pool zurückzukehren.

Ohne Feedback der Community geht es nicht

Dennoch war dieser Test keine Verschwendung. Bungie gibt an, dass sie wertvolle Daten aus dem Experiment gewinnen konnten. Im Rahmen der Trials-Labore wird man weiterhin dieses aktive Spieler-Feedback sammeln.

Das macht zwar jeden Trials-Spieler zum Versuchskaninchen, soll aber langfristig zum Erfolg führen. Vor allem, weil der Entwickler plant, Trials of Osiris weiter zu optimieren, bis sich der Modus für alle Spieler gut anfühlt.

Destiny 2 macht euch zu Laborratten – Das kommt im neuen Trials-Experiment

Was plant Bungie noch? Die Trials of Osiris kehren am 12. November zurück. Auch dann wieder mit Trials-Labore. Zur endgültigen Fassung der Trials of Osiris, die am 02. Februar 2022 mit „Die Hexenkönigin“ veröffentlicht wird, ist noch nichts bekannt. Bis dahin müssen sich die Spieler weiter gedulden, während Bungie zu den Tests im wöchentlichen TWaB berichtet.

Heute wird es keine Trials geben, da wir eine Eisenbanner-Woche haben. Aber nächste Woche ist das Event wieder zurück und bringt dann auch den Makellos-Pool samt pass-basiertem Matchmaking zurück.

Das System scheint wohl doch gut zu funktionieren. Oder glaubt ihr nicht, dass es eine gute Lösung ist, wenn eine zeitgesteuerte Separierung die Spieler trennt? Immerhin bedeutet es, dass Spieler bis Sonntagabend warten müssen, wenn sie in Ruhe ihre Spiele machen wollen. Ist es euch das wert?