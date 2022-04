Destiny 2 Update 4.0.1.1 am 26.04 mit Server Down – Alle Zeiten und Infos

In Vorbereitung auf das neueste Update werden die Destiny 2 Server offline gehen. Euch erwartet also heute, am 26. April, das Update 4.0.1.1 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Die wichtigsten Zeiten und Informationen zum geplanten Hotfix bekommt ihr selbstverständlich auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie macht sich auf den Weg zu umfassenden Veränderungen für mehr Balance. Teilweise finden die angekündigten Buffs und Nerfs erst in Season 17 und 18 Ihren Weg ins Spiel. Darunter auch der signifikante Nerf für das Jäger-Exotic St0mp-EE5 oder die Buffs für verschiedene exotische Waffen.

Ein paar Probleme geht der Entwickler jedoch bereits in der laufenden Season 16 an. Darunter der Bug, dass einige Spieler ihren Titeltriumph für den „Eroberer“ nicht einlösen konnten, weil die neuen Strikes „Die Lichtklinge“ und „Der Geburtsort des Bösen“ dafür nicht immer anerkannt wurden.

Damit ihr heute genau wisst, wann ihr zocken könnt und was sich alles im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO durch das Update 4.0.1.1 und aktualisiert diesen Artikel stets mit frischen Informationen.

Nach dem Update soll auch der Strike „Die Lichtklinge“ für den Eroberer-Titel zählen.

Wartung am 26.04. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen.

Ab 18:45 Uhr sind die Server offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt und die Downtime beginnt.

Gegen 19:00 Uhr sind die Server wieder online und das Update 4.0.1.1 wird verfügbar gemacht.

Um 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Update 4.0.1.1 in Season 16

Das bringt der Hotfix heute: Im längsten „This Week at Bungie“-Blog (kurz TWaB) aller Zeiten hat Bungie bereits einige Vorankündigungen zum heute geplanten Update mitgeteilt. Hier eine Preview zu den Patch Notes, die euch heute erwarten (via Bungie.net). Das wurde angekündigt:

Die Spitzenreiter-Dämmerungen „Die Lichtklinge“ und „Der Geburtsort des Bösen“ zählten nicht zum Abschluss des Eroberer-Triumphs.

Dem Automatikgewehr „Der Beschwörer“ aus den Rufbelohnungen des 14. Heiligen fehlt der Meisterwerk-Slot.

In Gambit ließ der Urzeitler sein Schild manchmal nicht erfolgreich fallen, nachdem Spieler die Gesandten besiegt hatten.

Das sind weitere wichtige Änderungen:

Der Basis-Cooldown der Axion-Blitz Granate wird von 91 Sekunden auf 152 Sekunden erhöht.

Die Titan-Barrikade mit dem Aspekt „Bollwerk“ wird im Cooldown von 53 Sekunden auf 82 Sekunden erhöht. Titanen können damit im PvP weniger oft ihr Überschild nutzen.

„Offensives Bollwerk“ bietet 60 % weniger Bonus-Granaten-Energieregeneration im PvP.

„Flüstern der Ketten“ gewährt 15 % zusätzlichen Schadenswiderstand gegen Spieler in der Nähe eines Stasis-Kristalls (vorher 25 % – unverändert im PvE).

Erwartet auch Änderungen am Jäger-Exotic „Erneuerungsgriff“:

Wenn ausgerüstet, erhöht der exotische Jäger-Armschutz „Erneuerungsgriff“ die Grundabklingzeit der Frühlichtfeld-Granate von 62 auf 152 Sekunden.

Der Malus für ausgehenden Schaden auf Spieler in der Frühlichtfeld-Granate wurde von 50 % auf 20 % reduziert.

Schaden unverändert gegen PvE-Ziele.

Solltet Ihr auch Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Update 4.0.1.1 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen aus Update 4.0.1.1 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Traditionell erscheinen die Informationen zusammen mit dem Update selbst, sobald der Hotfix online ist, oder kurz davor.

MeinMMO wird euch also die Patch-Notes hier als Link ergänzen, sobald uns diese vorliegen.

Was haltet ihr von den Änderungen? Seid ihr damit zufrieden? Sagt uns doch in den Kommentaren, was sich für euch vielleicht noch in Destiny 2 ändern muss oder welche Probleme euch plagen.