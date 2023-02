Experiment gibt Männern in einem Online-Shooter weibliche Stimmen – Die staunen, wie Leute nun auf sie reagieren

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Maybelline geht mit seiner neuen Kampagne den Weg der Sensibilisierung. Sie möchten mit der Kampagne „Through Their Eyes“ Aufmerksamkeit darauf lenken, wie schlimm das Problem ist und mehr Bewusstsein dafür schaffen, was da überhaupt abgeht.

Der US-Kosmetikhersteller Maybelline New York gibt an, dass sich 83 % der australischen Gamer, die sich als weiblich identifizieren, online Opfer von beleidigendem Verhalten geworden sind.

Maybelline New York möchte mit einer neuen Kampagne auf Geschlechter-Diskriminierung aufmerksam machen im Gaming. Dazu hat das Unternehmen zwei Männer mit Stimmenverzerrern ausgestattet, damit sie in einem Online-Shooter weiblich klingen. Auch 2023 sind die Erfahrungen erschreckend.

