Shooter wie Call of Duty: Modern Warfare II sind bekannt dafür, dass Frauen in ihnen sexistisch beschimpft werden. Wenn sich eine Spielerin als Frau zu erkennen gibt, wird sie in einigen Fällen angefeindet. Klassiker sind „Geh in die Küche“ oder „Mach mir ein Sandwich“ – eine Twitch-Streamerin hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Männern, die sowas sagen, eine Lektion zu erteilen.

Was ist das mit „Mach mir ein Sandwich“: Die Aussage „Mach mir ein Sandwich“ geht auf einen Sketch der US-Show „Saturday Night Live“ aus dem Jahr 1995 zurück. Es ist eine Umschreibung dafür, dass Frauen dem Mann untergeordnet sind und in die Küche gehören.

Im Gaming wird der Satz Frauen entgegengeschleudert, um ihnen auf sexistische Art zu sagen: „Du hast hier nichts verloren. Dein Platz ist in der Küche.“

Selbst große Influencer fallen in Shootern durch extrem feindseliges Verhalten gegenüber Frauen häufiger auf.

Twitch-Streamerin will „fragile“ Männer-Egos brechen

Das ist die Mission der Streamerin: Die Twitch-Streamerin SteffyEvans ist eine exzellente Spielerin von Call of Duty: Modern Warfare 2.

Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, sexistische Männer in dem Spiel bloßzustellen. Clips ihrer Aktionen veröffentlicht sie auf TikTok.

So gibt sich die Streamerin über Voice-Chat gerne als Frau zu erkennen und amüsiert sich darüber, dass Männer sie angreifen und beleidigen – danach knallt sie die Spieler ab. Dabei nennt sie die Männer immer wieder „fragil“ – weist damit auf ein zerbrechliches, angegriffenes Ego hin.

Bei einer besonderen Challenge gab sich die Streamerin per Voice-Chat als Frau zu erkennen. Wenn ihr jemand sagte „Mach mir ein Sandwich“ oder „Geh in die Küche“, machte sie das dann tatsächlich:

Die Streamerin hatte in ihrer Küche Kameras aufgestellt

Jedes Mal, wenn sie den Spruch hörte, stand sie dann auf, eilte in die Küche, machte ein Sandwich zurecht und verstaute es im Kühlschrank

Danach ging sie zurück an den Rechner und gewann in vielen Fällen die Runde noch, während sie den Männern sagte: „Natürlich war ich gerade weg, immerhin musste ich dir ein Sandwich machen“.

Twitch-Streamerin gab Sandwiches an Obdachlose weiter

Das steckte hinter der Aktion: Im Gespräch mit der Seite Kotaku sagt sie, ein oder zwei Runden haben sie wegen der Sandwich-Aktion verloren, die meisten aber gewonnen.

Ich hab versucht, mich bei den Sandwiches zu beeilen, die haben anderthalb bis zwei Minuten gedauert: Ich machte Sandwiches mit Truthahn oder Schinken oder Käse-Sandwiches. Dann gab ich Chips und 2 Flaschen Wasser dazu und packte es in ein Paket, stellte letztlich alles in den Kühlschrank.

Die Streamerin verteilte die Essenspakete am Ende des Streams an Obdachlose.

Warum ist das Thema ernst? Die Streamerin sagt, dass Leute ihr zubrüllen, sie solle ein Sandwich machen, sei noch das Harmloseste, was ihr als Frau in Call of Duty passiere. Es kämen auch Morddrohungen oder sexuell übergriffige Kommentare.

Die Streamerin sagt, sie mache das, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, was in Videospielen gesagt wird. Das müsste auch in der echten Welt Konsequenzen haben.

Sie möchte sich auch für Leute einsetzen, die Angst davor haben, einen Shooter zu spielen, wegen der toxischen Natur von Multiplayer-Spielen.

Hat sie damit Erfolg? Auf Twitch hat die Streamerin nur wenig Erfolg, in den letzten 365 Tagen hatte sie 60 Zuschauer. Aber es steigt langsam: in den letzten 14 Tagen waren es schon 164 Zuschauer im Schnitt.

Ihr großer Erfolg kommt über TikTok: Da erreichte sie mit ihrem erfolgreichsten Video nun 5,2 Millionen Zuschauer.

Frauen im Gaming werden immer wieder mit sexistischen Sprüchen konfrontiert. Wenn sie zurückschlagen, sehen Männer oft nicht sehr gut dabei aus:

