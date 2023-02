Die Twitch-Streamerin AriaSaki zeigte, wie sie den Helden-Shooter Valorant zockte. Dabei wurde sie jedoch von einem Teammitglied aufs Übelste beschimpft. Sie postete den Clip auf Twitter, wo sich die User zum Sexismus-Problem in Spielen äußerten.

Um wen geht es? Angela „AriaSaki” Don (28) ist eine kanadische Streamerin, die auf Twitch und YouTube aktiv ist. Sie zockt in ihren Streams immer wieder Games wie Overwatch 2 oder Valorant. In letzterem fand sich die Streamerin vor kurzem in einer sehr unangenehmen Situation wieder.

Was passierte im Stream? Am 2. Februar 2023 veranstaltete AriaSaki einen Livestream, in dem sie Valorant spielte. Während sie zockt, kommt es zu einem Vorfall. Ein Mitspieler kommentiert ihr Gameplay, worauf hin sie ihm sagt, er solle doch die Klappe halten. Daraufhin wird sie von einem anderen Teammitglied aufs Übelste beleidigt.

Ganze 20 Sekunden dauert sein verbaler Angriff. Er beschimpft sie als “Bitch” und bezeichnet sie dann unter anderem mehrmals als „dirty girl” und “Hure”. Die Streamerin scheint im ersten Moment ziemlich überrascht über den emotionalen Ausbruch des anderen zu sein.

Doch AriaSaki bleibt ruhig, fragt: „Wow! Wer hat dich verletzt, mein Junge?“ Daraufhin fängt das Teammitglied erneut mit heftigen Beschimpfungen an und bringt einen völlig unangebrachten Kommentar.

Hier seht ihr den Clip auf Twitch, die Szene beginnt bei 4:13:30:

AriaSaki teilte einen Ausschnitt des Clips auf Twitter und erkärte dazu: „Sein Freund nervte in der Kommunikation und hat uns obendrein noch Ge-Backseatet. Ich sagte ‘Halt die Klappe’ und das war die Antwort. Um ehrlich zu sein, ich war ein bisschen erschrocken. Nicht vor den Worten … Aber bei dem Gedanken, dass jemand so weit gehen würde, eine verärgerte Frau verbal zu belästigen. Er wird übrigens noch abscheulicher“.

In einem weiteren Post stellt die Streamerin noch klar, dass sie nicht ohne Grund, ihn zum Schweigen aufgefordert habe: Hätte die Kommunikation oder das Backseating Sinn ergeben, wäre das was anderes gewesen. Aber der andere hätte wohl die ganze Zeit irgendwelche Anweisungen und Befehle geschrieben, wie „Duck dich nicht! Das machen nur Pros!“

Wie reagiert die Community? In den Twitter-Kommentaren äußern sich zahlreiche User wütend über das Verhalten des Spielers und sind der Meinung: Das geht gar nicht. Vereinzelt liest man aber auch Kommentare, die das als Scherz des Spielers abtun und der Meinung sind, AriaSaki habe überreagiert.

Vor allem aber sind viele traurig über die Tatsache, dass es sich bei sexistischem Verhalten in Gaming um keinen Einzelfall handelt, sondern mehrere Frauen immer wieder mit unangemessenen Kommentaren angegriffen werden. Eine andere Streamerin teilt ihre eigene Erfahrung mit dem Thema in einem Clip und User schreiben Kommentare, wie:

HeyYaNITO: „Was wirklich traurig ist, ist die Tatsache, dass es jeden Tag Tausende von Frauen gibt, die so behandelt werden. So viele der Berichte bleiben ungestraft. Ich bin froh, dass du eine Plattform hast, um das Thema anzusprechen, aber ich fühle mich trotzdem schlecht für diejenigen, die das nicht tun. Wer hat diese wütenden frauenfeindlichen Kleinkinder großgezogen.”

Jayparth: „Die Leute sind so klein, dass sie sich hinter ihrem Bildschirm verstecken und stolz darauf sind, hasserfüllte Dinge zu sagen, sie haben nichts Nützliches, worauf sie stolz sein könnten. Es tut mir leid, dass du dich mit diesem Abschaum herumschlagen musstest, ich hoffe, es geht dir besser. Jungs, wir müssen es besser machen.”

Mike: „Es tut mir so leid, dass du dir das anhören musstest. Es ist völlig inakzeptabel, dass Menschen einfach so ihren Verstand verlieren und völlig Fremde beschimpfen. So etwas sollte ein lebenslanges Spielverbot zur Folge haben, aber stattdessen kommen die Leute einfach so davon.”

Einige plädieren auch dafür, Games sollten solche Spieler härter bestrafen, sie etwa lebenslang bannen. Sie verurteilen das unangemessene Verhalten und zeigen sich mitfühlend gegenüber der Streamerin.