Unge wurde 1990 als Simon Wiefels geboren, heute gehört er zu den bekanntesten Streamern im deutschsprachigen Twitch. Wir geben euch einen Überblick über die Karriere des Content Creators.

Was machte Unge vor YouTube? Bevor er als Content Creator groß rauskam, arbeitete Unge in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Außerdem absolvierte er eine Ausbildung zum Erzieher, welche er 2013 abschloss – zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits mehrere YouTube-Kanäle.

Wie sahen die Anfänge aus? In seinen ersten Videos, die Unge ab Mai 2011 auf dem Kanal „Unschwer“ auf YouTube postete, ging es noch hauptsächlich um die Themen „Longboard fahren“ und „Dreadlocks“ – die langen, rötlichen Haare gehörten bis 2016 zu seinen Markenzeichen.

2012 kam mit „unproblematisch“ ein weiterer YouTube-Kanal dazu, auf dem es um vegane Ernährung geht, denn Unge verzichtet bereits seit Jahren auf tierische Produkte. Beide Kanäle sind jedoch mittlerweile eingestellt.

Dreadlocks und Skaten: So kannte man Unge früher (via YouTube)

YouTube war zunächst nur ein Hobby

Wann ging es richtig los? Ebenfalls 2012 begann der damals 22-Jährige, Let’s Plays auf seinem YouTube-Kanal „ungespielt“ hochzuladen. Eigentlich hatte Unge durch seine Ausbildung nur wenig Zeit und Lust zum Zocken, doch ein Kumpel habe ihn überredet, gemeinsam Minecraft zu spielen.

Neben dem pixeligen Sandbox-Game zeigte Unge auch Horror-Spiele wie Slender oder Gelegenheitsspiele. Mit dem Format „Ungefilmt“ veröffentlichte Unge zudem persönliche Video-Tagebücher und Vlogs.

Das Konzept kam gut an – als Unge im Mai 2013 zur re:publica, einer jährlich stattfindenden Digital-Konferenz, eingeladen wurde, hatte er bereits 90.000 Abonnenten. Seine ersten Einnahmen investierte Unge in seinen Content, kaufte sich etwa ein besseres Mikrofon.

Damals war YouTube für ihn aber noch ganz klar ein Hobby. Dass er mal seinen Lebensunterhalt damit verdienen würde, erwartete wohl kaum jemand – eigentlich hatte Unge auch vorgehabt, nach seiner Ausbildung Sozialpädagogik zu studieren.

Minecraft, Longboards und Trennung von Mediakraft

Wie entwickelte sich die Karriere von Unge? Der YouTuber entwickelte sich schnell zu einem der einflussreichsten Let’s Player der Minecraft-Szene. 2014 wurde schließlich in mehrerlei Hinsicht ein wichtiges Jahr in der seiner Karriere:

Im April 2014 leitete er gemeinsam mit GermanLetsPlay das Minecraft-Projekt “Vanilla Roleplay” (Varo), bei dem insgesamt 41 Let’s Player mitmachten.

Im September machte er mit den YouTubern Felix “Dner” von der Laden, Cheng Leow und Julien Bam eine Longboard-Tour über 1.400 Kilometer. Begleitet wurden sie dabei von einem Team der Fernsehsendung Stern TV, bei der Unge und Dner im Oktober auch auftraten. Zusätzlich veröffentliche Unge selbst tägliche Videos zur Tour (via YouTube).

Ende 2014, im Dezember, gab Unge in einem Video bekannt, Schwierigkeiten mit seiner Agentur Mediakraft Networks zu haben. Er warf ihnen vor, ihn nicht ausreichend bei seinen Projekten zu unterstützen. Dem Spiegel sagte er, er fühle sich wie in einem Knebelvertrag (via YouTube).

Als Konsequenz gab er seine Kanäle ungespielt und ungefilmt auf und startete einen neuen Kanal, der einfach nur Unge hieß. Das war ein ziemliches Risiko, denn Unge hatte zu diesem Zeitpunkt rund 2 Millionen Abonnenten und 30 Millionen Aufrufe pro Monat – glücklicherweise folgten ihm viele seiner Subscriber zum neuen Kanal.

Wie ging es nach dem Streit weiter? Die Agentur stritt die Anschuldigungen von Unge weitgehend ab, geriet infolge des Videos aber massiv in die Kritik. Mehrere große Content Creator, darunter auch der YouTuber LeFloid, verlängerten ihren Vertrag mit Mediakraft Networks nicht.

Nachdem sein eigener Vertrag ausgelaufen war, kehrte Unge zu seinem Kanal ungespielt zurück, den er bis heute als Hauptkanal betreibt.

Einmal um die Welt mit Unge

Wo ging die Reise hin? Während Unge heutzutage vor allem Gaming- und Reaction-Content macht, waren Reisen früher auch ein wichtiger Bestandteil seines Repertoires. So startete er im April 2015 eine Weltreise, bei der ihn wechselnde Content Creator begleiteten.

Fans durften über eine App bestimmen, wohin es als Nächstes gehen sollte, zudem gab es einen Liveticker, der über den aktuellen Stand berichtete. Zwischendurch wurde die Reise immer wieder unterbrochen, damit die Beteiligten Zuhause an anderen Projekten arbeiten konnten.

Im Sommer 2016 folgte das Projekt “0Tour – Ohne Geld durch die Welt”, bei dem Unge gemeinsam mit dem YouTuber und Streamer Papaplatte unterwegs war. Nahezu ohne Geld reisten die beiden durch Deutschland, mit kurzen Abstechern nach Österreich und in die Schweiz.

Während der Tour gab es regelmäßige Fantreffen, die Unterstützung bei der Reise durch Zuschauer sollte jedoch bei einem Minimum bleiben.

Wo lebt Unge heute? 2018 kehrte Unge Deutschland schließlich endgültig den Rücken und wanderte auf die portugiesische Insel Madeira aus. Dort begründete er die Content-Clique “Schwinsel Gang”, zu der auch Reved gehörte, eine der mittlerweile größten deutschen Streamerinnen.

Mittlerweile lebt Unge auf seinem Anwesen auf Madeira, wo nach und nach Häuser für sich und seine ganze Familie entstehen sollen. Auf dem ehemaligen Pferdehof ist auch Platz für zusätzliche Annehmlichkeiten wie einen Fitness-Bereich oder eine Hundewiese.

Mit der Zeit sollen dort auch Tiere aufgenommen werden, die in Not geraten sind, eine Art Gnadenhof. Im März 2022 zeigte Unge dem Moderator Kai Pflaume sein Reich. Zudem besaß er weitere Immobilien auf der Insel – in seiner Community ist es eine Art Running Gag, dass ihm quasi die halbe Insel gehöre.

Sein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 6 Wohnungen verkaufte Unge jedoch, nachdem er in dem Hof sein Traum-Zuhause gefunden hatte (via YouTube).

Vermögen mit Fleischersatz

Woher kommt eigentlich das ganze Geld? Sein Hobby, Videos auf YouTube hochzuladen, machte Unge nach eigener Aussage zum Millionär. Da ist wohl auch eine ordentliche Portion Glück dabei, denn der YouTuber hat mit einem CPM im zweistelligen Bereich weit höhere Einnahmen pro 1.000 Klicks als etwa sein Kollege Trymacs.

Doch der heute 31-Jährige verließ sich nicht auf die Einnahmen aus seinen Videos und Streams.

Sein Vermögen konnte Unge durch geschickte Investitionen in Aktien und Kryptowährung vermehren. So setzte der überzeugte Veganer früh auf das Fleischersatz-Startup “Beyond Meat”, das schließlich einen überaus erfolgreichen Börsengang hinlegte.

Den Gewinn investierte Unge in das Auto-Unternehmen Tesla und bewies damit erneut ein goldenes Händchen bei seinen Investitionen.

Außerdem investierte er in Bitcoins und andere Kryptowährungen. Seine Kryptowährungen verkaufte Unge jedoch, um sich den Bauernhof leisten zu können, da er grundsätzlich nicht auf Kredit kauft – ein Glücksfall, denn die Kurse gingen kurz danach in den Keller.

Dazu kommen Einnahmen aus Product-Placements und eher ungewöhnliche Anlage-Möglichkeiten wie Pokémon-Karten. Obendrein hat Unge einen eigenen Shop für Merchandise und seit 2021 mit wtf.social seine eigene Kondom-Firma.

So sieht es 2023 aus

Wo steht Unge heute? Heute hat Unge auf YouTube über 3,7 Millionen Abonnenten, womit er in den Top 100 der meistabonnierten deutschen Kanäle landet (via SocialBlade). Seinen Kanal nutzt Unge mittlerweile jedoch vor allem, um dort Ausschnitte aus seinen Streams auf Twitch zu posten.

Auf der Livestreaming-Plattform war er länger inaktiv, kehrte jedoch im Dezember 2021 zurück. Dort zeigt er seitdem vor allem World of Warcraft, unterhält sich in “Just Chatting” mit seinen Zuschauern oder reagiert im Zuge des “ungeklickt”-Formats auf andere Inhalte.

Im Schnitt sehen ihm dabei zwischen 3.200 und 3.600 Menschen gleichzeitig zu. Zum Release von Wrath of the Lich King Classic im September 2022 und Dragoflight im November 2022 (beides WoW) landete er sogar in den Top 5 der deutschen Streamer nach gesehenen Stunden und wurde zu einem der meistgesehenen WoW-Streamer weltweit (via sullygnome).

Nach seinem 1. Subathon, der am 9. Januar 2023 nach 55 Tagen endete, gönnte sich Unge erstmal eine Auszeit und einen Kurz-Urlaub mit seiner Freundin. Mittlerweile ist er zwar wieder fleißig am Streamen, gönnt sich aber eine kleine Gaming-Pause und ist aktuell hauptsächlich in der Kategorie Just Chatting vertreten (Stand: 3. Februar 2023).

