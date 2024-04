Spieler von Helldivers 2 glauben, sie kämpfen bald gemeinsam mit Zwergen für die Demokratie

Die Entwickler von Helldivers 2 haben eine kryptische Nachricht gepostet und jetzt hoffen die Spieler auf ein Crossover mit einem beliebten Koop-Shooter.

Was hat es mit den Zwergen auf sich? Die Entwickler von Helldivers 2 haben auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) des Spiels eine kryptische Nachricht in Binärcode gepostet. In dieser Nachricht stand die Frage „Wo ist Karl?“. Kurz darauf wurde der Beitrag wieder gelöscht, ehe es dann in einem neuen Post hieß, dass dies eine illegale Übertragung der Roboter gewesen sei (via X.com).

Einige Spieler vermuten jetzt, dass die Frage „Wo ist Karl?“ eine Anspielung auf den beliebten Koop-Shooter „Deep Rock Galactic“ (kurz: „DRG“) sein könnte, in dem ihr mit Zwergen gegen Aliens – darunter auch Käfer – kämpft. Deep Rock Galactic antwortete ihrerseits in einem Kommentar auf X.com, dass sie auch nicht wissen, wo Karl ist.

Hier könnt ihr einen Screenshot des gelöschten Posts sowie einen Screenshot des neuen Posts auf X.com betrachten:

Deep Rock Galactic ist ein beliebter Koop-Shooter mit Zwergen

Was ist Deep Rock Galactic eigentlich? Deep Rock Galactic ist ein Koop-Shooter, den ihr mit bis zu vier Spielern spielen könnt. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von schwerbewaffneten Zwergen und führt Missionen für das namensgebende Bergbauunternehmen „Deep Rock“ aus.

Das Kernprinzip des Spiels baut auf dem Sammeln von Ressourcen sowie dem Erschießen von Aliens auf. Dazu stehen euch bei den vier verschiedenen Zwergen-Klassen unterschiedliche „Werkzeuge“ wie Flammenwerfer und Gatling-Guns zur Verfügung.

Deep Rock Galactic ist einer der beliebtesten und besten Koop-Shooter auf Steam und konnte seit dem Release über 226.000 Bewertungen sammeln, wovon beeindruckende 97 %positiv sind. Helldivers 2 ist bei 293.000 Bewertungen zu 85 % positiv. Beide Spiele gehören für MeinMMO-Redakteur Dariusz zu den besten PvE-Shootern.

Hier seht ihr einen Trailer zu Deep Rock Galactic:

Wer ist Karl? Karl ist in Deep Rock Galactic ein Charakter, den die Spieler nie zu Gesicht bekommen, der aber immer wieder in Voice-Lines erwähnt wird. Es fallen Sprüche wie „Das hier ist für Karl“ und „Das Ding hat Kugeln gefressen, wie Karl Bier getrunken hat.“

Wer genau Karl ist, ist allerdings nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er ein ehemaliger Kollege der vier Spielbaren Zwerge ist.

Spieler hoffen auf ein Crossover der beiden Shooter

Wie interpretieren die Spieler den Post? Was genau die Entwickler uns mit dem Post mitteilen wollen, ist nicht bekannt. Einige Nutzer hoffen jetzt allerdings auf ein Crossover zwischen Helldivers 2 und Deep Rock Galactic. Die Helldivers könnten dann Seite an Seite mit Zwergen kämpfen.

013Enterprises via X.com: „Bekommen wir ein DRG/ Helldivers crossover?“

veledrome96 via X.com. „Ist das ein verdammtes Deep Rock Galactic Crossover? Kann mir das bitte jemand erklären? Ich will so sehr, dass das echt ist.“

Ohzkhar1 via X.com: „Kollaboration wann? Ich will V drücken, um Rock and Stone zu brüllen!“

nodnarb518 via X.com: „Oh Mann, ein Crossover würde mich um den Verstand bringen! Für Karl und Über-Erde!“

Da wir allerdings nicht wissen, ob mit dem Post tatsächlich ein Crossover angeteasert wurde, können wir auch nicht einschätzen, ob die Über-Erde mit oder gegen die Zwerge kämpft. Ein Spieler stellt deshalb auf X.com die berechtigte Frage: „Bedeutet das, dass Deep Rock Galactic Freund oder Feind ist?“

Wer jedoch auf jeden Fall ein Feind ist, sind die fiesen Roboter. Diese greifen mal wieder die Über-Erde an und bedrohen die Demokratie. Nachdem die Helldiver die erste Flotte der miesen Maschinen ausgeschaltet hatten, stellte sich heraus, dass das nur eine Vorhut der eigentlich Streitmacht war:

