LoL: Profi flamet Spielerin sexistisch, Team feuert ihn nur Stunden später – Er gibt „Schneeflocken“ die Schuld

In League of Legends wurde der bulgarische Profi-Spieler Nicolai „Nicolaiy“ Garkov von seinem Team entlassen, nachdem er sich in einem Spiel in der Solo-Queue sexistisch über eine Spielerin geäußert hat. Der Bulgare sieht das Problem nicht bei sich, sondern bei „Snowflakes“, die kein Leben haben.

Der Bulgare Nicolaiy war bis zum 15. Januar der Jungler für das französische Team „MS Company“, die in der französischen Liga LFL – Division 2 spielen.

Was hat der Spieler gemacht? Der Spieler war in einem Match der SoloQ in EUW beteiligt, an der auch eine Profi-Spielerin des Teams „g2 Hel“ teilnahm, das ist das Schwester-Team von G2 Esports, bei dem nur Frauen spielen. Die Schwedin Maya „Catlys“ Henckel (20) spielte in dem Game auf der Botlane im Team von Nicolaj.

Der Bulgare schrieb Dinge wie:

„Ich hab hier ein Mädchen, das Hyper-Carry-Champs spielt – GG“

„Ah, du bist ein Mädchen, das erklärt einiges.“

„Sie kann nicht mal einen Knopf drücken, wie will sie das Spiel carrien?“

Letztlich verlor das Team von Nicolaiy, er spielte 8/10/9 im Jungle, die Schwedin 2/6/3 als ADC.

Ein Tweet der Spielerin mit den sexistischen Sprüchen wurde über 2,7 Millionen Mal auf Twitter gesehen:

Unter dem Tweet sagten auch frühere Mitspieler des Junglers, der Typ sei auf mehrere Arten toxisch, nicht nur auf die sexistische Art.

Team feuert Jungler sofort und permanent

Das war die Konsequenz: Das französische Team des Junglers hat nur wenige Stunden nach dem Vorfall ein Statement veröffentlicht, in dem man sich öffentlich bei der Spielerin, ihrem Team und allen entschuldigt, die von diesen „nicht zu akzeptierenden Bemerkungen“ betroffen waren.

Das Team habe klare Werte und Prinzipien, die klar gegen so ein Verhalten stehen. Daher habe das ganze Team beschlossen, sich sofort und für immer von dem Spieler zu trennen.

Profi fühlt sich verraten: “Mädchen wollte nur Aufmerksamkeit”

Das war die Reaktion des Bulgaren: Der Spieler verteidigte auf Twitter erst seine Äußerungen: Er sei nicht sexistisch gewesen. Dasselbe hätte er auch zu jedem Mann gesagt, der nicht mal F auf seiner Tastatur drücken könne.

Da wolle nur ein Mädchen ein bisschen Aufmerksamkeit, also könne sie machen, was sie wolle und die Karriere von Leuten zerstören. Das sei die Gesellschaft, in der wir heute lebten.

Dieselben Leute, die für Toleranz stehen, würden ihm jetzt schreiben, er solle sich umbringen. Das könne ja wohl nicht sein.

Er sei enttäuscht, dass ihm „in harten Zeiten“ keiner beistehe und sogar seine eigenen Teamkameraden sich gegen ihn wendeten.

Ein LoL-Coach fasst einige der mittlerweile gelöschten Tweets von Nicolaiy zusammen:

Wenig später verkündete er: Sein Leben sei bislang super verlaufen, aber jetzt werde er seinen Twitter und League-Account löschen.

Er möchte allen „Snowflakes“, die auf Twitter kommentieren, den Rat geben: Sie sollten ein eigenes Leben finden, statt auf Twitter zu kommentieren.

“Snowflakes” ist ein politisches Schlagwort, das abwertend verwendet wird. So werden gerade von Menschen, die sich politisch rechts verorten, Leute bezeichnet, die angeblich in einer “Blase der Selbstgerechtigkeit” leben, und “zu zerbrechlich für die harte Realität” sind.

Von einem E-Sport-Journalisten, der die Situation verfolgt hat, heißt es (via medium): Der Bulgare habe später alle Tweets gelöscht und sich noch bei der Spielerin und MS Company entschuldigt. Das ist aber nicht mehr nachvollziehbar, weil mittlerweile der ganze Account auf Twitter gelöscht ist.

Sexismus im E-Sport ist ein Dauer-Thema. Riot Games hat hier auch eine unrühmliche Vergangenheit, hat aber in den letzten Jahren daran gearbeitet, die Situation zu verbessern.

