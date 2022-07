Neuer Champion frisst LoL – Bel’Veth gilt als „Hyper-Carry“, hat absurd hohe Bann-Rate

Bei League of Legends gibt es mit Bel’Veth einen neuen Champion, der im Jungle gespielt wird. Aktuell hat sie die mit Abstand höchste Ban-Rate aller Champions im Spiel: Das deutet auf einen Champion hin, gegen den man einfach nicht spielen will. Die Junglerin gilt als jemand, der ein Spiel alleine entscheiden kann. Manche sprechen schon von einem „Hyper Carry“.

Wie misst man den stärksten Champ in LoL? Es ist schwierig zu sagen, wer der stärkste Champ in LoL ist, weil die Helden in unterschiedlichen Rollen einen ganz anderen Einfluss auf das Spiel nehmen können und daher einzelne Statistiken nicht die volle Aussagekraft bilden.

Gute Indikatoren sind aber eine hohe Win-Rate und eine hohe Pick/Bann-Rate: Wie oft wird ein Champion gebannt? Wie oft wird er gespielt?

All diese Werte deuten daraufhin, dass der neue Champion in LoL, Bel’Veth, deutlich stärker ist, als von Riot Games angenommen.

Ist eine ziemlich fiese Killerin:

Bel’Veth fast doppelt so oft gebannt wie die zweit-schlimmste Heldin

Bei welcher Statistik sticht Bel’Veth hervor? Bel’Veth hat die mit weitem Abstand höchste Bann-Rate in LoL.

Mit 61,69 % liegt sie fast doppelt so hoch wie die des am zweit meisten gebannten Champion, Yuumi (31.02%). Nur wenige Champions haben sonst überhaupt eine Bann-Rate jenseits der 25 %: Außer Yuumi und Bel’Veth sind das noch Zed und Yasuo.

Die Statistik bezieht sich auf alle Regionen und alle Ränge im 5vs5.

Die Leute wollen entweder nicht gegen eine zu starke Bel’Veth im Gegner-Team spielen oder sie möchten nicht, dass ein eigener unerfahrener Mitspieler Bel’Veth nur wählt, weil sie neu ist, und dann vielleicht das Spiel vermasselt.

Da Bel‘*Veth aber auch eine Win-Rate von 53.15 % hat, deutet vieles daraufhin, dass der Champion eher gefürchtet wird.

Der neue Champion von League of Legends kann unendlich schnell angreifen – theoretisch

Was macht die Heldin so stark? Wie die Seite Dexerto schreibt, vergleichen viele Bel’Veth mit dem Helden „Master Yi“ zu Beginn von LoL. Sie wirkt wie ein Hyper-Carry. Durch ihre konstante DPS, ihre Mobilität und ihre Fähigkeit, Schaden zu vermeiden, zwingt sie Gegner, sie in Schach zu halten. Sonst frisst Bel’Veth sie einfach auf.

Vor allem das Item „Kraken Slayer“ soll sie enorm verstärken und Bel’Veth zu einer Macht im Rift machen, vor der Spieler offenbar großen Respekt haben: Mit dem Item lässt sich die Angrifs-Geschwindigkeit beschleunigen und der Schaden sammelt sich für einen „True Damage“-Schlag an.

Als „Hyper-Carry“ gilt ein Champion, der im Endgame einen solch konstanten und hohen Schadens-Output hat, dass er Teamfight fast sicher gewinnt, solange ihn seine Team-Kameraden am Leben halten. Er ist sowas wie eine „tickende Zeitbombe“, die hochgeht, wenn sie keiner früh genug entschärft (via reddit ).

Was macht Riot? Riot Games hat bereits mit ersten Nerfs versucht, die Dominanz von Bel’Veth einzuschränken, als ihre Win-Rate in Richtung „55 %“ ging. Das gilt dann endgültig als „viel zu stark“.

Aber offenbar konnte selbst Riot Games die Königin der Leere nicht aufhalten. Sie ist hungrig.

Bereits vor einigen Wochen galt Bel’Veth schon als gefürchtet, damals aber vor allem im „Low Elo“-Bereich:

In LoL dominiert ein Champion gerade die Low-Elo – Was macht ihn so stark?