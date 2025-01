Chef kann Helldivers 2 nicht mehr sehen, braucht eine Pause und ein neues Projekt ohne Käfer-Aliens

Was ändert sich nach seiner Rückkehr? Johan Pilestedt möchte nach seiner Rückkehr die Arbeit an einem neuen Spiel für Arrowhead Game Studios beginnen. Hiermit ist auch eine neue Marke gemeint, denn wie es scheint, hat Johan Pilestedt von den Käfer-Aliens nach 11 Jahren wohl vorerst genug.

Was ist ein Sabbatical? Das Sabbatical oder auch Sabbatjahr genannt, ist ein Arbeitszeitmodell, bei dem der Mitarbeiter eine längere Pause vom Arbeiten einlegt und sich persönlichen Themen widmet. Was genau der Mitarbeiter in diesem Jahr tut, ist jedoch vollkommen ihm überlassen.

Wie geht es dem Chef? Johan Pilestedt reicht es wohl mit der Marke Helldivers. Wie er auf X.com erklärt, arbeitet er seit 2013 an der Marke Helldivers. Damals noch mit dem ersten Teil und seit Anfang 2016 an Helldivers 2.

In Helldivers 2 tobt der nie enden wollende Kampf gegen außerirdische Mächte. Was für die Spieler bald ein Jahr andauert, belastet den Chef schon länger.

