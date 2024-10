Helldivers 2 hat die schlechteste Waffe aller Zeiten veröffentlicht, aber die Spieler mögen sie trotzdem

In Helldivers 2 gibt es jetzt die schlechteste Waffe aller Zeiten. Die Spieler freuen sich dennoch sehr über die neue Waffe. Der Grund dafür ist ein lang ersehntes Feature.

Was ist das für eine Waffe? In Helldivers 2 werden immer wieder neue Waffen für die Spieler hinzugefügt. Durch die Patches und Balancing-Änderungen verändern sich die besten Waffen im Spiel immer wieder und auch jede Mission hat ihre eigenen Anforderungen samt der perfekten Ausrüstung.

Jetzt haben die Helldiver eine uralte Waffe bekommen. In Anlehnung an die M1903 Springfield aus dem Ersten Weltkrieg, liegt jetzt die R2124 Constitution im Waffenschrank der Spieler.

Die Waffe ist dabei genauso alt wie schlecht: Gerade einmal 5 Schuss fasst ein Magazin und der Schaden von 180 ist auch nicht sehr hoch. Das Repetiergewehr verzieht zwar nicht sehr viel und die Munition wird euch im Kampf auch kaum ausgehen, jedoch ist die Feuerrate mit 60 extrem niedrig.

Die R2124 Constitution ist keine gute Waffe, aber die Spieler mögen sie trotzdem. Grund dafür ist ein Feature.

Das Repetiergewehr gab es zum „Tag der Freiheit“. Was dahinter steckt, könnt ihr hier erfahren:

Dank Bajonett zum Spielerliebling

Was ist das für ein Feature? Die R2124 Constitution hat ganz wie ihr Vorbild ein Bajonett am Lauf der Waffe montiert. Damit lassen sich Nahkampf-Angriffe durchführen, die auch noch mehr Schaden austeilen.

Während die R2124 Constitution an sich also keine gute Waffe ist, ist sie zeitgleich die erste Nahkampfwaffe im Spiel. Für die Spieler geht damit ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. Die sehnten sich bereits seit dem Start des Spiels nach Nahkampfwaffen in ihrem Arsenal.

Kann man die Waffe gebrauchen? Obwohl die Waffe für den Fernkampf miserabel ist und man mit einem Magazin häufig nicht mal einen Gegner besiegen kann, kann man die Waffe brauchbar machen.

Indem man voll auf Nahkampf spielt, lässt sich die Waffe tatsächlich brauchbar machen. Dafür müsst ihr als Rüstung die PH-202 TWIGSNAPPER ausrüsten.

Diese schwere Rüstung erhöht den Nahkampfschaden um 50 %. Der Schaden wird durch das Bajonett noch weiter verstärkt. Dadurch lassen sich kleine und mittlere Feinde im Nahkampf gut bekämpfen. Die Rüstung bietet auch genügend defensive Werte, um länger im Nahkampf zu überleben.

Gegen große Feinde oder viel Roboter hat man allerdings kaum eine Chance. Hier kann man mit Nahkampf kaum etwas ausrichten und wird nicht viel Erfolg haben.

Ist die Waffe nur ein Meme? Ja und Nein. Die R2124 Constitution gab es bereits im ersten Teil von Helldivers und war damals schon die schlechteste Waffe. Spieler nutzen sie vor allem für Challenges und um sich das Leben etwas schwieriger zu machen.

Dass sie in Helldivers 2 jetzt als Quasi-Nahkampfwaffe dient, ist wohl auch ein Augenzwinkern der Entwickler, die den Ruf der Spieler nach Nahkampfwaffen mit genau dieser Waffe beantworten. Einige Spieler halten die Waffe deshalb für ein Meme (via Reddit).

Nicht nur das Repetiergewehr ist neu im Spiel, auch eine neue Rüstung kam im gleichen Patch anlässlich des „Liberty Day“ in Helldivers 2. Was es mit dem Tag auf sich hat und was der Patch gebracht hat, erfahrt ihr hier: Helldivers 2 feiert heute seinen ersten Feiertag – Bringt ikonische Rüstung und Waffe für Nostalgiker zurück