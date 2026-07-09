Dune 3: Trailer, Release und Cast – Alle Infos zum Science-Fiction-Film mit Timothée Chalamet

Dune: Part Three setzt die epische Verfilmung von Frank Herberts Science-Fiction-Klassiker Dune fort. Im folgenden Artikel findet ihr alle wichtigen Infos zum Film.

Update: Wir haben den folgenden Artikel am 09.07.2026 mit dem neuesten Trailer aktualisiert.

Was ist Dune 3? Dune 3, oder auch Dune: Part Three, ist der dritte Ableger der Dune-Reihe von Regisseur Denis Villeneuve. Nachdem die ersten beiden Filme den ersten Band „Der Wüstenplanet“ adaptiert haben, widmet sich die Fortsetzung dem zweiten Band mit dem Namen „Der Herr des Wüstenplaneten“ (engl. „Dune Messiah“).

Gibt es einen Trailer zu Dune 3? Bislang wurde noch kein offizieller Trailer oder Teaser zum Film veröffentlicht. Sobald das der Fall ist, werden wir den Artikel aktualisieren und euch den Trailer zeigen. Einen ungefähren Eindruck vermittelt aber bereits die Ankündigung von Teil 2, zu dem ihr auf MeinMMO eine Review findet:

Video starten Dune 3 zeigt im 2. großen Trailer den nächsten Konflikt, den sich Paul stellen muss Autoplay

Dune 3: Alles zum Release und Streaming

Wann ist der Release von Dune 3? Der Science-Fiction-Film hat bereits einen Kinostart und läuft demnach am 18. Dezember 2026 in den Kinos an.

Wer streamt Dune 3? Der Film wird regulär im Kino erscheinen. Im Anschluss daran wird er vermutlich auf einem der diversen Streaming-Dienste landen. Wo genau, ist noch unklar, doch in der Vergangenheit waren die Vorgänger etwa im Abo von Netflix oder Amazon Prime Video zu sehen.

Dune 3: Besetzung und Handlung

Wer spielt in Dune 3 mit? Da es sich um eine Fortsetzung handelt, kehren zahlreiche Schauspieler in ihre Rollen zurück. Allen voran Timothée Chalamet, der zum wiederholten Mal als Protagonist Paul Atreides, nun unter neuem Namen als Imperator Paul Muad’Dib, auftritt. Neben ihm sind auch alte sowie neue Gesichter zu sehen.

Hier seht ihr den Cast:

Timothée Chalamet als Paul Muad’Dib

als Paul Muad’Dib Zendaya als Chani

als Chani Anya Taylor-Joy als Alia Atreides

als Alia Atreides Florence Pugh als Prinzessin Irulan

als Prinzessin Irulan Jason Momoa als Duncan Idaho

als Duncan Idaho Robert Pattinson als Scytale

als Scytale Rebecca Ferguson als Lady Jessica

als Lady Jessica Josh Brolin als Gurney Halleck

als Gurney Halleck Javier Bardem als Stilgar

Was ist die Handlung von Dune 3? Der Film setzt die Geschichte der Vorgänger fort, jedoch erst nach einem Zeitsprung von zwölf Jahren. Paul herrscht als Imperator und gilt besonders bei den Fremen als Messias. Diese Stellung hat es ihm ermöglicht, fremde Kulturen zu erobern, gleichzeitig droht ihm sein Einfluss zu entgleiten.

Im Vergleich zu den Vorgängern dürfte es in Dune 3 etwas weniger actionreich zugehen, denn die Geschichte von Band 2 ist allgemein nachdenklicher, philosophischer und teils sogar psychedelischer gehalten. Der Erfolg des Films wird auch darüber entscheiden, ob und wie es mit der Reihe im Kino weitergeht. Ein früherer Versuch, das Buch zu verfilmen, ist gescheitert: Der verrückteste Dune-Film wurde nie gedreht, trotzdem hat er viele andere SciFi-Filme wie Alien beeinflusst