FIFA 22: Wann kommt das TOTY? Alle Infos zum Event

In FIFA 22 steht das Team of the Year kurz bevor. Was das FIFA 22 TOTY dieses Jahr bringen könnte, zeigen wir euch hier.

Was ist das TOTY? Die besten Spieler des Jahres landen im “Team of the Year”, das mit extrem verbesserten Karten in Ultimate Team veröffentlicht wird. Das TOTY wird dabei von den Fans gewählt – Spieler entscheiden also, welche Karten letztlich im TOTY vertreten sein sollen.

Wann startet das TOTY? Ein offiziell bestätigtes Datum gibt es noch nicht, aber alles spricht für einen Start des TOTY-Events am Freitag, dem 21. Januar 2022.

Zuletzt lief eine Voting-Phase, die am 18. Januar 2022 endete. Nun wurde beispielsweise auf dem Instagram-Kanal zu FIFA 22 ein Countdown gestartet, der die Vorstellung des Team of the Year für Donnerstag, den 20. Januar, um 16:30 Uhr ankündigt.

Am Donnerstagnachmittag wird also das TOTY vorgestellt. In der Regel starten die eigentlichen Events in FIFA 22 aber immer freitags. Demnach ist anzunehmen, dass das TOTY-Event einen Tag nach der Vorstellung an den Start geht – eben am Freitag, dem 21. Januar.

Spieler wie Mbappé konnten gewählt werden

Was bringt das Team of the Year in FIFA 22?

Was steckt im Team-of-the-Year-Event? Das wohl wichtigste Element des Events ist die TOTY-Elf. Aus den Nominierten konnte eine Startelf gewählt werden, die extrem starke Karten bekommen wird. Werte weit oberhalb der 90 sind hier die Regel, die TOTY-Karten gehören zu den Besten im Spiel .

Zur Wahl standen eine ganze Reihe von Spielern, für die nach Position geordnet abgestimmt werden konnte. Die Nominierten findet ihr hier:

In der Vergangenheit wurden die TOTY-Spieler teilweise gestaffelt über mehrere Tage im Spiel veröffentlicht. Gut denkbar, dass das auch dieses Jahr der Fall ist.

Diese Spieler landen für gewöhnlich einfach in den Packs von FIFA 22, was allerdings auch zu Kritik führt. Denn: Die Karten sind nicht nur sehr selten und schwer zu bekommen, sondern auch noch verdammt teuer auf dem Transfermarkt.

Das konnte man auch bei Streamern sehen, die extrem viele Packs öffneten, um letztlich kaum TOTY-Karten zu bekommen. Eine TOTY-Karte zum Release zu bekommen ist also für viele Spieler ein Ding der Unmöglichkeit.

Was könnte noch kommen? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass im TOTY-Event auch noch weitere Inhalte neben der Startelf stecken können. In welcher Form das in diesem Jahr stattfindet, ist allerdings spekulativ. Jedoch orientieren sich viele FIFA-Events oft an ihren Vorbildern aus den vergangenen Jahren.

In FIFA 21 etwa gab es neben der eigentlichen TOTY-Elf auch noch den “12. Mann”, über den Spieler zusätzlich abstimmen konnten. So kam Lionel Messi, der damals im TOTY erstmal fehlte, auch noch zu einer brutal starken Karte.

Dazu kamen “Honourable Mentions” für einige Spieler, die es nicht ganz ins TOTY geschafft haben. Die bekamen auch ein Upgrade, aber kein ganz so starkes.

Außerdem sind normalerweise auch spezielle SBCs und Wochenaufgaben zum TOTY dabei.

Wie genau das Event aussieht, werden die kommenden Tage zeigen. Aktuell läuft übrigens auch die neue Saison in FIFA Mobile. Wenn ihr FIFA auf dem Handy spielen möchte, findet hier eine Übersicht, ob sich der Download von FIFA Mobile für euch lohnt.