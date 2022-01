FIFA 22: TOTY-Vote – 26 starke Mittelfeldspieler stehen zur Wahl

In FIFA 22 könnt ihr bald das TOTY wählen. Nun wurden die Kandidaten für das Mittelfeld des “Team of the Year” bekannt gegeben.

Was ist das TOTY? Das “Team of the Year” ist ein regelmäßiges Event in Ultimate Team, zu dem einige der besten Karten überhaupt ins Spiel kommen. Diese Karten liegen in der Regel deutlich oberhalb der 90 bei der Gesamtbewertung und kosten verdammt viele Münzen auf dem Transfermarkt.

Bekommen kann man sie aus den Packs in FIFA 22. Allerdings ist die Chance auf eine TOTY-Karte in Packs sehr, sehr niedrig.

Wie läuft die TOTY-Wahl? Es gibt pro Position mehrere Nominierte für das TOTY, aus denen Spieler wählen können, welche Karten letztendlich das begehrte Upgrade bekommen sollen. Die Wahlphase läuft von Montag, den 10. Januar 2022 um 17:00 Uhr, bis zum 18. Januar 2022 um 08:59 Uhr.

Die nominierten Angreifer sind bereits bekannt. Nun kennen wir auch die 26 Mittelfeldspieler, die ab Montag von Spielern gewählt werden können.

Diese Spieler könnt ihr ins TOTY-Mittelfeld wählen

Auch im Mittelfeld finden wir eine Auswahl der besten Spieler der Welt. Die Kandidaten sind auf die unterschiedlichsten Ligen verteilt. Aus der Bundesliga sind mit Dani Olmo, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Filip Kostić, Thomas Müller, Jude Bellingham und Florian Wirtz gleich 7 Kandidaten dabei.

Casemiro

Marco Verratti

Kevin De Bruyne

Joshua Kimmich

N’Golo Kanté

Thomas Müller

Bruno Fernandes

Leon Goretzka

Nicolò Barella

Marcos Llorente

Phil Foden

Jorginho

Mason Mount

Filip Kostić

Nabil Fekir

Manuel Locatelli

Declan Rice

Lucas Paquetá

Luis Diaz

Dani Olmo

Fabinho

Jude Bellingham

Florian Wirtz

Pedri

Heung Min Son

Luka Modrić

Schaut man rein aus FIFA-Sicht auf die Auswahl, sind einige Karten dabei, die extrem stark werden dürften, sollten sie im TOTY landen. Das gilt insbesondere für Kanté, Son oder Marcos Llorente. Die drei gehören sowieso schon zu den beliebtesten Meta-Karten in FIFA 22 und wären als hohe 90er-Variante wohl kaum zu stoppen.

Doch auch Karten wie Fernandes, Barella oder Goretzka erfreuen sich schon jetzt großer Beliebtheit und könnten mit der TOTY-Karte ein heftiges Upgrade bekommen.

Schaut man auf den realen Fußball, werden die Argumente, wer eine Karte verdient hätte, noch etwas spannender. Wählt man die Champions-League-Sieger vom FC Chelsea? Oder Spieler vom amtierenden Europameister Italien? Nimmt man beides, indem man Jorginho wählt? Oder wählt man einfach die persönlichen Lieblingsspieler?

Sicher ist: Egal, welche Spieler das TOTY-Upgrade bekommen – sie dürften sehr spannend für mögliche FUT-Teams werden.

Neben dem TOTY-Vorlauf ist aktuell auch noch das Headliner-Event aktiv. Hier könnt ihr euch eine sehr spannende Karte aus der Bundesliga sichern: Die Headliner-Karte von Denis Zakaria gibt es ohne Münzen mit nur ein bisschen Aufwand.