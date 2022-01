Nun sind auch die letzten Karten für die TOTY-Wahl in FIFA 22 bekannt. Hier erfahrt ihr, welche Torhüter und Verteidiger ihr ab Montag ins Team of the Year wählen könnt.

Was ist das TOTY? Das TOTY ist das “Team of the Year” und es besteht aus einiger der besten Karten überhaupt in Ultimate Team. Jedes Jahr können Spieler eine Mannschaft bestehend aus den besten Spielern der Welt wählen – und auch in FIFA 22 wird dies fortgesetzt.

Wann genau das TOTY-Event beginnt, ist derzeit noch offen. Sobald der Termin bekannt ist, halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Wann kann man wählen? Die Wahl zum TOTY beginnt am Montag, den 10. Januar 2022 um 17:00 Uhr und läuft bis zum 18. Januar 2022 um 08:59 Uhr.

Bislang wurden schon die nominierten TOTY-Angreifer und TOTY-Mittelfeldspieler bekannt gegeben. Nun zeigen wir euch auch noch die Verteidiger und Torhüter, die für das Team of the Year in Frage kommen.

Die 7 Kandidaten für das TOTY-Tor

Welche Torhüter sind dabei? Insgesamt stehen sieben Torhüter zur Wahl, wobei fast die Hälfte der Spieler aus der Premier League kommen. Mit Ederson, Martinez und Mendy sehen wir gleich 3 Kandidaten aus der englischen ersten Liga. Dazu kommen zwei Vertreter aus LaLiga, einer aus der Serie A und einer aus Frankreich.

Ein Bundesliga-Kandidat fehlt dieses komplett.

Jan Oblak

Ederson

Emiliano Martinez

Édouard Mendy

Gianluigi Donnarumma

Thibaut Courtois

Mike Maignan

Die möglichen TOTY-Verteidiger

Welche Verteidiger sind dabei? Auch in der Verteidiger-Auswahl sehen wir viele Kandidaten aus England, Spanien, Italien und Frankreich. Doch auch aus der Bundesliga sind ein paar Spieler an Bord: Davies und Hummels sind dabei, genau wie Christian Günter vom SC Freiburg.

Kieran Trippier

Alphonso Davies

Mats Hummels

César Azpilicueta

Antonio Rüdiger

Jordi Alba

Milan Skriniar

Trent Alexander-Arnold

Reinildo

Joao Cancelo

Rúben Dias

Kyle Walker

Luke Shaw

Theo Hernández

Simon Kjaer

Marquinhos

Achraf Hakimi

Leonardo Bonucci

Giorgio Chiellini

David Alaba

Leonardo Spinazzola

Christian Günter

Jules Koundé

Jesús Navas

Cristian Romero

Wie kommt man an TOTY-Karten? Sobald das TOTY-Event startet, dürften die gewählten Spieler eine extrem starke Karte bekommen, die dann in den Packs von FIFA 22 landet.

Das Problem: Um aus Packs eine TOTY-Karte zu bekommen, braucht man extrem viel Glück. Außerdem sind die Karten in der Regel dermaßen stark und selten, dass sie auch auf dem Transfermarkt nicht gerade leicht zu bekommen und verdammt teuer sind.

Welche Karten letztendlich im TOTY stehen werden, das ist derweil noch offen. Am Montag, den 10. Januar, beginnt nun erstmal die Wahl.

Gleichzeitig läuft auch noch das Headliners-Event in FIFA 22. Und während das aktiv ist, könnt ihr euch eine verdammt starke Karte ganz ohne Pack-Glück oder Münzen holen.