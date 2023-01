FIFA 23: Future Stars Token Tracker – So kriegt ihr alle Belohnungen im neuen Event

In FIFA 23 steht das Future-Stars-Event bevor. Zur Einstimmung auf die neue Promo hat EA Sports bereits Token eingeführt, die euch Belohnungen bringen können. Hier erfahrt ihr, welche Token es gibt und wie ihr sie kriegt.

Was ist Future Stars in FIFA 23? Future Stars hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der FUT-Saison entwickelt. Bei dem Event dreht sich alles um junge, talentierte Spieler, die extrem starke Karten erhalten, die ihr mögliches Potenzial darstellen sollen.

In den letzten Jahren gab es beispielsweise starke Karten für Spieler wie Jude Bellingham, Vinicius Jr., Florian Wirtz oder Erling Haaland. Oft decken sich die Future Stars sogar mit den Top-Talenten des Karrieremodus von FIFA 23.

Nun, noch vor dem Start von Future Stars bringt EA bereits neue Token ins Spiel, die gegen starke Belohnungen eingetauscht werden können.

Wo finde ich die Token? Ihr findet die Token an unterschiedlichen Orten in FUT. Unter anderem gibt es sie in:

Speziellen SBCs

Aufgaben

Wochenzielen

Oder im FUT-Shop

Was bringen die Token? Gesammelte Token sind dafür da, um in speziellen SBCs (Squad Building Challenges) gegen Belohnungen eingetauscht zu werden. Die komplette Belohnungsübersicht zeigen wir euch weiter unten.

FIFA 23: Der Future Stars Token Tracker – Alle SBCs und Ziele in der Übersicht

Wo sind die Tausch-Token? Damit ihr wisst, wo ihr die Token bekommt, tragen wir hier die aktuellen Fundorte des Future-Stars-Tauschs ein.

Beachtet, dass einige Token nur zeitlich begrenzt verfügbar sind – die solltet ihr euch also rechtzeitig schnappen.

Future Stars Token Tracker – Diese gibt es schon:

Reid: Als Geschenk beim Login in FUT – läuft aus am 17.02.2023

Kane: TOTY Challenge 1 SBC – läuft aus am 06.02.2023

Rose: Neujahrs-Pack – läuft aus am 10.02.2023

Wie viele Token wird es geben? Insgesamt wird es laut EA 30 Token geben, die ihr einsammeln könnt. Die Token sind seit dem 30. Januar im Spiel und tauchen über die nächsten Wochen verteilt im Spiel auf.

Welche Preise gibt es? Die Belohnungen des Events sehen wie folgt aus. Beachtet aber, dass ihr die Token nicht für alle Belohnungen reichen. Ihr müsst also genau darauf achten, welche Belohnungen ihr euch holt.

Für 27 Token: Prime-Icon-Spielerwahl (3 Optionen)

Für 25 Token: 2x x10-Pack (85+)

Für 20 Token: Mid-Icon George Best

Für 15 Token: x10-Pack (85+)

Für 15 Token: 87+ Winter Wildcard-, Ceturions- oder Future-Stars-Spielerwahl (3 Optionen)

Für 10 Token: Spieler-Moments Coutinho (88)

Für 5 Token: Basis-Icon Zola (85)

Für 3 Token: Future-Stars-Team 1-Set

Für 2 Token: x11-Pack (81+)

Viele Spieler dürften hoffen, dass die neuen Future-Stars-Karten häufiger in Packs zu finden sind, als die TOTY Karten. Wie schwer es isist,t einen TOTY zu kriegen, seht ihr hier:

