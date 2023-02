FIFA 23: Future Stars startet am Freitag – Predictions und Leaks zum neuen Event

In FIFA 23 Ultimate Team startet am Freitag mit Future Stars bereits das nächste große Event. Welche jungen Talente neue, starke Karten kriegen könnten, erfahrt ihr hier.

Wann startet Future Stars? Wie ein neuer Ladebildschirm im Spiel zeigt, wird Future Stars am kommenden Freitag, den 3. Februar, um 19:00 Uhr beginnen und damit das TOTY-Event (Team of the Year) ablösen.

Was ist Future Stars in FIFA 23? Future Stars hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der FUT-Saison entwickelt. Bei dem Event dreht sich alles um junge, talentierte Spieler, die extrem starke Karten erhalten, welche ihr mögliches Potenzial darstellen sollen.

Teilweise sind Future-Stars-Karten sogar so stark, dass sie neben den TOTY-Karten zu den besten Spezialkarten des Spiels gehören.

Future Stars Predictions und Leaks – Wer könnte dabei sein?

Welche Spieler kommen überhaupt in Frage? Generell kommen junge Talente aus dem realen Fußball in Frage, die bewiesen haben, dass sie großes Potenzial besitzen. So gab es im letzten Jahr beispielsweise Future-Stars-Karten für Jude Bellingham, der eine 93er Karte erhielt oder für Florian Wirtz mit einem 92er Rating.

Predictions zu den Future Stars in FIFA 23

Wir zeigen euch, welche Future Stars die große FIFA-Seite fifaultimateteam.it erwartet.

Torhüter

TH: Diogo Costa (FC Porto)

Verteidiger

LV: Nuno Mendes (PSG)

IV: Araujo (FC Barcelona)

IV: Gvardiol (RB Leipzig)

Mittelfeldspieler

ZM: Fernandez (Benfica Lissabon)

ZM: Gavi (FC Barcelona)

ZOM: Musiala (FC Bayern München)

ZOM: Elliot (Liverpool FC)

Stürmer

LF: Kvaratskhelia (SSC Neapel)

ST: Alvarez (Manchester City)

ST: Moukoko (Borussia Dortmund)

Bedenkt hierbei aber, dass es sich hierbei erstmal nur um Vorhersagen handelt. Das finale Team kann am Ende ganz anders aussehen.

Leaks zu den Future Stars in FIFA 23

Welche Leaks gibt es bisher? Leaks zum Future Stars Event gibt es aktuell (Stand 1. Februar 2023) noch recht wenige. Der bekannte FUT-Leaker Fut Sheriff geht hat allerdings davon aus, dass Dortmunds Karim Adeyemi eine Future-Stars-Karte erhalten wird.

Sobald neue Leaks und Infos zu den Future Stars in FUT 23 auftauchen, aktualisieren wir diesen Beitrag.

Was haltet ihr von dem neuen Event? Welcher Spieler sollte eurer Meinung nach unbedingt dabei sein? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr euch schon auf das neue Event vorbereiten wollt, dann solltet ihr am besten jetzt schon mal anfangen Token zu sammeln. Welche es bereits gibt und wo ihr sie finden könnt, verraten wir euch hier:

