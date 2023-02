FIFA 23 macht aus Freundschaftsspielen ein Schwitzer-Fest – Fiese Aufgabe streicht die Entspannung

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Was sagt ihr zu der Aufgabe? Habt ihr es versucht und sogar erfolgreich abgeschlossen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Eine Aufgabe, die auf den ersten Blick gar nicht so schwer aussieht, doch es gibt einen Haken: Man kann insgesamt nur 12 Spiele absolvieren. Verliert man also 6 Spiele, dann ist der zweite Token nicht mehr zu kriegen und für immer unerreichbar.

Wer während des Future Stars Events die besten Belohnungen haben will, der muss Token sammeln. Insgesamt soll es 30 Stück geben, die nach und nach ins Spiel kommen. Sie verstecken sich hinter Aufgaben, SBCs (Squad Building Challenges) und es gibt Bonus-Token, die man in Packs finden kann.

Insert

You are going to send email to