FIFA 23: RTTF startet morgen – Leaks, Upgrades, Release von Road to the Final

In FIFA 23 startet morgen die „Road to the Final”. Hier findet ihr Leaks und Infos zum RTTF-Event in Ultimate Team.

Wann ist der FIFA 23 RTTF Release? Das „Road to the Final”-Event startet am Freitag, dem 17. Februar 2023 um 19:00 Uhr. Das zeigt ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team.

Es ersetzt damit das Future-Stars-Event in FIFA 23. Ab Event-Start dürfte das neue Promo-Team in Ultimate Team in den Packs landen.

Was ist FIFA 23 Road to the Final? Die “Road to…”-Events sind in FIFA 23 bekannt dafür, dynamische Karten zu bringen, die sich weiter verbessern können. In der Regel erhalten sie Upgrades, wenn das Team des Spielers in einem Turnier im realen Fußball bestimmte Meilensteine erreicht.

Im Ladebildschirm sind bereits Karten für die Champions League, Europa League und Europa Conference League zu sehen. Um diese Wettbewerbe dreht sich das Event also.

Zudem dürften thematische SBCs und Wochenaufgaben auf dem Plan stehen.

Der Countdown endet am 17. Februar um 19:00 Uhr

Wie funktionieren RTTF Upgrades? Für gewöhnlich werden Karten besser, je weiter sie im Turnier kommen. Das “Road to the Knockouts”-Event deckte bereits Karten bis hin zur KO-Phase ab, hier dürfte es nun weitergehen.

Damit sind etwa Upgrades für Siege in der KO-Phase denkbar, das Erreichen des Viertelfinals, des Halbfinals, des Finalspiels und letztlich der Turniersieg könnten weitere Upgrades bringen, wenn man vom FIFA-22-Vorbild ausgeht.

Wie genau die Upgrades in FIFA 23 aussehen, dürfte spätestens zum Event-Start klar sein.

FIFA 23 RTTF Leaks – Wer ist bei der Road to the Final dabei?

Welche Leaks zu RTTF gibt es? Der bekannte Leaker Fut Sheriff (via Twitter) hat bereits einige Namen genannt, die voraussichtlich im RTTF Team 1 dabei sein werden.

Dazu sollen Gabriel Martinelli von Arsenal, Chiesa von Juventus, Juan Miranda von Betis Sevilla und Kevin Volland von der AS Monaco gehören. Für die Bundesliga soll Diaby ein Kandidat sein, der Leverkusener könnte als SBC-Spieler kommen.

Das solltet ihr bei Leaks bedenken: Welche Karten tatsächlich im Event kommen, bleibt vorerst noch abzuwarten. Bei den bisherigen Namen handelt es sich lediglich um Leaks, nicht um offizielle Informationen seitens EA. Es ist also möglich, dass diese Karten nicht im RTTF Team 1 erscheinen – Gewissheit wird erst der Event-Start bringen.

Grundsätzlich sind Events wie die “Road to the Final” sehr beliebt bei FIFA-Spielern, da sie etwas zusätzliche Spannung in die realen Turniere bringen – schließlich hofft man, dass die eigenen RTTF-Spieler durch Siege besser werden.

Zuletzt konnten sich manche Spieler übrigens über einen plötzlichen Neuzugang in ihren Teams freuen: Da verteilte FIFA 23 versehentlich einen starken Stürmer an einige Spieler.