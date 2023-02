FIFA 23 verschenkt aus Versehen starken Stürmer – Schaut nach, ob ihr ihn habt!

FIFA 23 hat aus Versehen eine Future-Stars-Karte verteilt, wenn man die „normale“ Version des Spielers bei Ultimate Team hat.

Das ist der Spieler: Im FIFA-Subreddit teilen Spieler, dass sie plötzlich eine Future-Stars-Variante des Real-Madrid-Angreifers Iker Bravo in ihrem Club bei Ultimate Team vorfinden.

Bravo hat eigentlich eine 64er-Bronze-Karte in FIFA 23 mit eher schwachen Werten. Doch die neue Future-Stars-Karte, die wohl eigentlich erst in Team 2 kommen sollte, hat eine Stärke von 86. Darin sind unter anderem ein ordentlicher Pace-Wert, gute Schuss- und Dribbelwerte enthalten.

Wer kriegt den Spieler? Einige Spieler glaubten erst, dass jeder diese Karte bekommen hat – das ist aber nicht der Fall. Tatsächlich wurde offenbar die Bronze-Karte von Iker Bravo schlicht in die Future-Stars-Variante verwandelt. Auch, wenn man die schon im Club hat.

Einen ähnlichen Fall gab es in FIFA 22 schon mal – mit einer sehr starken Karte von Christian Eriksen. Schaut also mal in eurem Club nach! Wenn ihr zufällig die Bronze-Version von Iker Bravo bei Ultimate Team im Verein gespeichert hattet, könntet ihr jetzt eine Future-Stars-Version haben.

Wie die neue Karte aussieht, seht ihr hier im reddit-Post von User CurtainsMcGee (via reddit):

EA meldet sich zu Future Stars Iker Bravo in FIFA 23

Das sagt EA: Via Twitter meldete sich EA bereits über den „FIFA Direct Communication“-Kanal zu Wort.

Dort bestätigte man den Fehler: „Die Base-64-OVR-Version von Iker Bravo wurde fälschlicherweise auf die Future-Stars-Version aktualisiert“, so das Statement: „Die betroffene Version bleibt unverändert“ (via Twitter).

Der Wechsel dürfte also nicht mehr zurückgenommen werden.

Zudem ergänzt EA, dass es zu einem Fehler gekommen sein könnte, wenn man Iker Bravo in seinem Team, auf der Bank oder in der Reserve hatte. Dann konnte man kein Spiel in FUT starten – doch auch das wurde nun wohl gelöst.

Dementsprechend sollte die Version des Spielers nun auch wieder in Matches eingesetzt werden können. Damit dürften sich einige Spieler über einen unerwarteten Neuzugang in ihrem Verein freuen.

Bei einigen Spielern sorgt derweil der Freundschaftsspiel-Modus in Ultimate Team für Unmut. Denn dort haben sich durch eine Herausforderung ehemals entspannte Matches in harte Duelle verwandelt.