Die Fehler in FIFA 22 Ultimate Team häufen sich und jetzt kriegen Spieler eine Karte, die es eigentlich noch gar nicht geben sollte. Wir erklären euch, was passiert ist.

Heute Abend startet in FIFA 22 Ultimate Team das neue Fantasy FUT Event und eigentlich sind aktuell weder das Konzept, noch die neuen Spezialkarten bekannt. Offiziell wissen wir nur, dass das Event um 19:00 Uhr startet und es neue Fantasy-FUT-Spezialkarten geben wird.

Doch eine der neuen Spezialkarten taucht jetzt schon in den Vereinen zahlreicher FUT-Spieler auf – die neue Fantasy-FUT-Karte von Christian Eriksen.

Wieso kriegen Spieler diese Karte? Seit dem frühen Morgen häufen sich Meldungen von FUT-Spielern (via reddit), dass sie unerwartet eine neue Eriksen-Spezialkarte in ihren Vereinen vorfinden. Manche Spieler berichten sogar davon mehrere Exemplare der neuen Fantasy-FUT-Karte zu besitzen.

Auf einmal haben Spieler diese starke Eriksen-Karte in ihren Clubs.

Warum der Fehler auftritt ist allerdings nicht bekannt, es scheint jedoch so zu sein, dass alle Gold-Karten von Eriksen versehentlich durch die neue Spezialkarte ersetzt worden. Dabei scheint es egal zu sein, ob Gold-Eriksen in einem FUT-Verein ist oder in Packs, alle Eriksen-Karten sind jetzt plötzlich 90er Spezialkarten.

Kann man die Karte verkaufen? Einige FUT-Spieler berichten davon die Karte mit einem Maximalpreis von 0 Münzen auf den Transfermarkt stellen zu können, was natürlich keine lohnenswerte Option darstellt.

So stark ist die neue „Gratis-Karte“ von Christian Eriksen

Das kann die neue Karte: Bei der neuen Eriksen-Karte handelt es sich um ein extrem starkes Upgrade gegenüber seiner 82er Gold-Karte. Die Fantasy-FUT-Karte hat ein hohes Rating 90 und kann mit einem sehr hohen Tempo sowie tollen Schuss-, Pass und herausragenden Dribbling-Stats überzeugen.

Außerdem bietet die Karte 5 Sterne beim schwachen Fuß und 4 Sterne Skill Moves, womit der Däne eine richtige Top-Karte erhalten hat, die normalerweise einen Haufen Münzen gekostet haben dürfte.

Was passiert jetzt mit der Karte? Bisher hat sich EA noch nicht zu dem Fehler geäußert und dementsprechend wissen wir noch nicht, wie das Studio mit dem Problem umgehen wird. Es sollte allerdings wahrscheinlich sein, dass Spieler diese Gratis-Karte behalten dürfen und EA diese nicht einfach wieder aus dem FUT-Accounts entfernt.

Spannend ist nur, ob Spieler, die bisher keinen Eriksen im Verein hatten, die neue Spezialkarte ebenfalls geschenkt bekommen.

Was sagt ihr zu der Karte? Habt sie auch in eurem Verein gefunden? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, warum OP-Karten aktuell die beliebte Silber-Lounge kaputt machen, dann schaut doch mal hier rein:

Spieler beschweren sich über OP-Karten in FIFA 22 – Ruinieren beliebten Spielmodus