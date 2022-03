FIFA 22: Morgen startet Fantasy FUT – Doch was ist das für ein Event?

Das MMORPG Thorne and Liberty (TL) soll noch 2022 erscheinen. In einem neuen Trailer wurde nun viel Gameplay gezeigt.

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was sagt ihr zum Fantasy FUT? Mit welchen Inhalten rechnet ihr? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Bedenkt aber, dass es sich hierbei um Leaks handelt und das Event am Ende ganz andere Inhalte bieten könnte. Genießt die Informationen also mit Vorsicht.

So haben damals zum Beispiel Stürmer und Mittelfeldspieler ein Upgrade erhalten, wenn ihr jeweiliger Club in den nächsten 5 Liga-Spielen mindestens 6 Tore erzielt hat.

Was könnte das Event bringen? Zur ungefähr gleichen Zeit im letzten Jahr, veröffentlichte EA nach dem FUT Birthday das damals neue „What-If-Event“. In diesem Event im Jahr 2021 ging es darum, dass die What-If-Karten dynamisch waren und Upgrades erhalten haben, wenn bestimmte What-If-Szenarien im realen Fußball erfüllt wurden.

Was ist das für Event? Offiziell gibt es noch keine Informationen von EA Sports zu den Inhalten des neuen Fantasy FUT Events. Bisher sind lediglich der Name, das Startdatum sowie das neue Kartendesign bekannt.

In FIFA 22 Ultimate Team wurde mit „Fantasy FUT“ ein ganz neues Event angekündigt. Doch worum könnte es in der neuen Promo gehen? Wir schauen uns die aktuellen Spekulationen und Leaks an.

Insert

You are going to send email to