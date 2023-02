FIFA 23: Future Stars Team 2 startet heute – Leaks & Infos zum Event

Das Future Stars Team 2 in FIFA 23 Ultimate Team steht heute an. Wir schauen auf das Event und Leaks.

Was ist Future Stars? Future Stars ist das Event in FIFA 23, bei dem aktuelle Talente mit verbesserten Karten ausgestattet werden, die ihr Potenzial verdeutlichen sollen.

In FIFA 23 ist bereits ein solches Team erschienen, das Future Stars Team 1. Nun steht die zweite Runde Supertalente für Ultimate Team an.

Wann kommt Future Stars Team 2? Das zweite Team erscheint heute, am 10. Februar 2023 um 19:00 Uhr in Ultimate Team. Es wird dann Team 1 in den Packs ersetzen.

Wie bekomme ich die Karten? Das Team wird in Packs enthalten sein, doch die Chance auf solche starken Spezialkarten ist gering. Man wird sie auch auf dem Transfermarkt finden, allerdings dürften die Preise gerade bei beliebten Future Stars recht hoch ausfallen.

Zudem wird es voraussichtlich wieder Squad Building Challenges und Aufgaben zu bestimmten Karten geben.

Wer steht in Future Stars Team 2? Infos und Leaks zum Event

Ein Spieler wohl sicher: Einen neuen Future Star leakte FIFA 23 gewissermaßen selbst, denn Spieler können gerade eine solche Version von Iker Bravo in ihren Vereinen finden, wenn sie dessen Bronze-Karte bereits hatten. Die wurde fehlerhafterweise in ihre Future-Stars-Version verwandelt.

Schaut also in eurem Club nach, ob ihr vielleicht schon Future Stars Iker Bravo in Ultimate Team habt.

Leaks zu Future Stars Team 2: Spieler vermissten so manches starkes Talent im ersten Team von den Future Stars. Einige der erhofften Spieler könnten nun aber noch nachrücken.

Der bekannte Leaker “Donk” etwa teilte bereits einige Namen auf Twitter, die im zweiten Team stehen sollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dazu gehört unter anderem Bayerns Supertalent Jamal Musiala, der eine starke Karte bekommen könnte. Auch der Offensivspieler Khvicha Kvaratskhelia, der in der Serie A für Aufsehen sorgt, könnte nun endlich die lang erwartete Spezialkarte bekommen.

Zudem stehen Namen wie Enzo Fernandez vom FC Chelsea, Eddie Nketiah vom FC Arsenal oder Fabio Carvalho vom FC Liverpool auf der Liste.

Laut dem Leaker “Fut Sheriff” (via Twitter) soll außerdem Englands Mittelfeldspieler Jacob Ramsey als Academy-Spieler in den Zielen verfügbar sein.

Welche Karten letztendlich aber tatsächlich im Team stehen, bleibt vorerst abzuwarten. Bei den bisherigen Leaks handelt es sich eben nur das – Leaks. Offizielle Informationen seitens EA, welche Spieler dabei sind, dürften erst zur Veröffentlichung des Teams erscheinen.

Welche Talente haben eurer Meinung nach eine Future-Stars-Karte verdient? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Außerdem läuft aktuell noch der Future Stars Swap, über den man Belohnungen bekommen kann. Infos dazu findet ihr im Future Stars Token Tracker.