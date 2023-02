FIFA 23: Cheats werden immer fieser, Spieler treffen auf unsichtbare Teams – Twitch-Streamer fordert Lösung

In FIFA 23 sorgen Cheater für immer mehr Ärger und jetzt tauchen sogar unsichtbare Teams auf. Ein bekannter Twitch-Streamer hat die Nase voll und fordert EA auf zu handeln.

Seitdem es Crossplay für FIFA 23 gibt und Spieler auf den Konsolen mit und vor allem gegen PC-Spieler spielen können, häufen sich die Meldungen über Cheater im FIFA-Subreddit.

Jetzt macht ein neuer, vermeintlicher Cheat auf sich aufmerksam, der den Spielern absolut keine Chance lässt, weil die Gegenspieler einfach unsichtbar sind.

Um diesen vermeintlichen Cheat geht es: Ein Tweet hat viel Aufmerksamkeit erlangt, bei dem ein FIFA-Spieler von einer Begegnung mit einem unsichtbaren Team berichtet.

Der Spieler hat ein Video der FUT-Champions-Begegnung gepostet, das zeigt, dass zu Beginn noch alles normal aussah. Doch sobald das Match angepfiffen wurde, wurde das Problem klar: Wirklich alle Spieler seines Gegners waren unsichtbar.

Ein Umstand, der er ein faires Spiel absolut unmöglich macht. Man kann schließlich nicht sehen, wo die gegnerischen Verteidiger sind oder wohin der Gegner den Ball als Nächstes passen könnte. Lediglich der Ball ist zu sehen, was jedoch keine sonderliche Hilfe ist.

Wie unfair das Ganze ist, könnt ihr euch hier anschauen:

Wie kommt es zu den unsichtbaren Teams? Ob es sich bei den unsichtbaren Teams tatsächlich um einen Cheat handelt, kann man nicht zu 100 % sagen. Im Zweifel könnte es auch ein wirklich nerviger Bug sein.

Doch die Fälle der unsichtbaren Teams häufen sich aktuell und tauchen zeitgleich zu weiteren neuen Cheat-Methoden auf. Außerdem wurden bisher unsichtbare Spieler, laut Community, ausschließlich bei PC-Gegnern entdeckt, was wiederum für einen Hack sprechen könnte.

Twitch-Streamer hat genug und fordert: „Wach auf, EA!“

Fast zeitgleich, nachdem unsichtbare Teams in FIFA auftauchten hat der bekannte Twitch-Streamer und YouTuber NickRTFM (via Twitter) hat ein Video auf Twitter gepostet, indem er EA auffordert sich endlich um die Cheater in FIFA 23 zu kümmern.

Bei dem Video, das bereits 169.000 Mal angesehen wurde, erklärt NickRTFM, dass er „genug von Hackern hat“ und in 5 Tagen auf insgesamt 7 Cheater getroffen ist. Er berichtet, dass auch er Opfer eines unsichtbaren Teams wurde, er gegen K.I.-Teams spielen musste und er gegen Karten gespielt hat, die viel mehr Skills hatten, als sie eigentlich sollten.

Ein Problem, das wir euch hier ausführlicher vorgestellt haben:

NickRTFM findet die Lösung Crossplay auszuschalten, um nicht auf PC-Spieler zu treffen unbefriedigend und sagt: „Das ist so, als ob man einfach nur ein Pflaster auf das Problem klebt.“

Er fordert in Richtung EA: „Es ist eure Verantwortung, fixt das Problem. Fixt die Hacker. Es ist lächerlich, dass wir alle gegen Hacker spielen müssen. Es ist noch nicht mal möglich bestimmte Ränge in der Weekend League zu erreichen, weil man am Wochenende auf 3 bis 4 Hacker trifft. Fixt es!“

Was sagt ihr zu den Cheatern? Seid ihr schon auf ein unsichtbares Team gestoßen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Doch nicht nur Hacker nerven die Community, auch der Freundschaftsspiel-Modus in Ultimate Team sorgt für Unmut. Denn dort haben sich durch eine Herausforderung ehemals entspannte Matches in harte Duelle verwandelt.