FIFA 23: Wann kommt welches TOTS? Alle wichtigen Infos zum Event

In FIFA 23 Ultimate Team ist das Team of the Season offiziell gestartet. Wir verraten euch alles zum FIFA 23 TOTS – vom Voting bis zum Erscheinen der jeweiligen Teams.

Was ist das TOTS überhaupt? Das „Team of the Season” erscheint jedes Jahr in Ultimate Team. Dort werden die Top-Spieler der unterschiedlichen Ligen in den Fokus gestellt – und mit massiv verbesserten Karten ausgerüstet. Wertungen im 90er-Bereich sind keine Seltenheit.

Über die kommenden Wochen werden regelmäßig mehrere „Teams der Saison” veröffentlicht, wie das “Premier League TOTS”, das “Bundesliga TOTS”, das “LaLiga TOTS” und mehr. Diese Karten landen dann in den Packs von FIFA 23 Ultimate Team.

Für einige dieser Mannschaften könnt ihr im Vorfeld eure Stimme abgeben. So gab es bereits Votings für das Community-, das Premier League- sowie das Bundesliga-TOTS.

Bisher sind folgende Teams bereits erschienen:

Voting und Bekanntgabe – Der Zeitplan zum TOTS

Wann kommt das FIFA 23 TOTS? Wir zeigen euch hier den aktuellen Zeitplan für das Team of the Season in Ultimate Team.

Votings: Hier könnt ihr mehrere Teams of the Season wählen. Das Voting läuft über die offizielle Website zum TOTS.

10. – 13. April: Voting zum Community TOTS. Die Abstimmung ist bereits gelaufen.

17. – 20. April: Voting zum Premier League TOTS. Die Abstimmung ist bereits gelaufen.

25. – 28. April: Voting zum Bundesliga TOTS. Die Abstimmung ist bereits gelaufen.

01. – 05. Mai: Voting zum LaLiga TOTS – abstimmen könnt ihr hier via EA.com

15. – 18. Mai: Voting zum Serie A TOTS

Bekanntgaben: Wann werden die TOTS offiziell vorgestellt?

28. April: Community TOTS und Eredivisie TOTS

05. Mai: Premier League TOTS

12. Mai: Bundesliga TOTS und EFL TOTS

19. Mai: LaLiga TOTS und Saudi League TOTS

26. Mai: Ligue 1 TOTS und MLS TOTS

02. Juni: Serie A TOTS und Süper Lig TOTS

09. Juni: Ultimatives TOTS und Liga Portugal TOTS

Außerdem stecken in diesem Jahr richtig starke Belohnungen in der Weekend League, in Division Rivals und vor allem in den Season-Rewards. Dort sind sogar garantierte TOTS-Karten versteckt. Mehr dazu, lest ihr hier:

