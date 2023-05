FIFA 23: Das Bundesliga TOTS startet morgen – Die Predictions zum neuen Team

In FIFA 23 Ultimate Team geht das TOTS stetig voran und bringt morgen bereits das Team of the Season der Bundesliga. Wir verraten euch, welche Spieler dabei sein könnten.

Bisher sind mit dem Community TOTS und dem Premier League TOTS bereits zwei Teams erschienen. Nun steht das Bundesliga TOTS vor der Tür, welches erneut richtig starke Karten ins Spiel bringen wird.

Was ist das Bundesliga TOTS? Das Bundesliga TOTS besteht aus Spielern, die die Community selbst durch ein Voting bestimmen konnte. Dort wurden die besten Spieler der noch aktuellen Saison 2022/23 gewählt.

Die Gewinner des Votings landen nun im Bundesliga Team of the Season und sind nach dem Release in Packs verfügbar.

Wann kommt das Bundesliga TOTS? Die neuen TOTS-Karten der Bundesliga erscheinen am Freitag, den 12. Mai um 19:00 Uhr, in FIFA 23 Ultimate Team.

Bundesliga TOTS – Die Predictions zu den neuen Spezialkarten

Was sind TOTS-Predictions? Bei den Predictions zum Bundesliga TOTS handelt es sich um Vorhersagen der Community. Es wird versucht zu erahnen, welche Spieler es in das Bundesliga TOTS schaffen könnten. Dabei werden die Leistungen der Spieler sowie die Kommentare der Fans berücksichtigt.

Bedenkt aber, dass es sich bei den Vorhersagen um keine Garantien handelt. Das finale TOTS könnte sich noch deutlich von den Predictions unterscheiden.

Die Predictions stammen von der FIFA-Seite futbin:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Torhüter:

TH: Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Verteidiger:

LV: Davies (Bayern München)

IV: De Ligt (Bayern München)

RAV: Frimpong (Bayer Leverkusen)

Mittelfeldspieler:

RM: Julian Brandt (Borussia Dortmund)

ZDM: Joshua Kimmich (Bayern München)

ZOM: Jamal Musiala (Bayern München)

ZM: Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

ZOM: Leroy Sané (Bayern München)

Stürmer:

ST: Füllkrug (Werder Bremen)

ST: Kolo Muani (Eintracht Frankfurt)

Ersatzbank:

IV: Süle (Borussia Dortmund)

IV: Doekhi (Union Berlin)

ZDM: Skhiri (1. FC Köln)

ZM: Grifo (FC Freiburg)

RM: Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

ST: Thuram (Borussia Mönchengladbach)

ST: Nkunku (RB Leipzig)

So kommt ihr an die neuen Karten: Die neuen Bundesliga-TOTS-Karten sind gar nicht so leicht zu kriegen. Die sicherste Methode sollte die Weekend League sein. Wenn ihr dort gut abschneidet, dann winken euch als Belohnung garantierte TOTS-Karten, die allerdings zufällig sind.

Ansonsten könnt ihr auf „Pack Luck” hoffen und aufgesparte Packs öffnen oder ihr versucht euer Glück in einer TOTS-SBC (Squad Building Challenge). Garantierte TOTS-SBCs erscheinen meist am Mittwoch oder Donnerstag, nachdem das jeweilige Team veröffentlicht wurde. Dort gebt ihr eine Reihe an Karten ab und erhaltet im Gegenzug einen zufälligen TOTS-Spieler.

Wenn ihr wissen wollt, wann die nächsten TOTS erscheinen, dann haben wir hier einen TOTS-Fahrplan für euch, der euch alle Releases zeigt:

FIFA 23: Wann kommt welches TOTS? Alle wichtigen Infos zum Event