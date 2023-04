FIFA 23: Das Voting für das Bundesliga TOTS ist gestartet – 5 große Namen fehlen

In FIFA 23 steht das große TOTS-Event kurz bevor und ihr könnt jetzt selbst für das Bundesliga Team of the Season abstimmen. Wir verraten euch, welche Spieler beim Voting zur Auswahl stehen und welche Stars fehlen.

Endlich startet das große TOTS-Event. Schon morgen, am 28. April geht es mit dem Community Team of the Season los, für das die Community selbst abstimmen konnte. Das ist nun auch wieder für das Bundesliga TOTS möglich.

Wir zeigen euch die Kandidaten, verraten euch, wo ihr abstimmen könnt und präsentieren die Spieler, die nicht nominiert sind.

Wann kommt das Bundesliga TOTS? Das Bundesliga TOTS ist ab Freitag, den 12. Mai um 19:00 Uhr in FIFA 23 Ultimate Team verfügbar.

FIFA 23 Bundesliga TOTS Voting – Diese Spieler stehen zur Wahl

So läuft das Voting: Insgesamt müsst ihr ein Team zusammenbauen, das aus vier Verteidigern, drei Angreifern, drei Mittelfeldspielern und einem Torhüter besteht. Ihr könnt dabei Spieler aus einer Vorauswahl anwählen und euer persönliches Bundesliga TOTS zusammenstellen.

Mit dabei sind unter anderem Stars wie: Füllkrug, Diaby, Wirtz, Brandt, Thomas Müller, Kimmich, De Ligt oder Bellingham.

Diese 5 Spieler fehlen beim Voting: Auffällig ist, dass bei den Kandidaten für das Bundesliga TOTS vor allem Bayern-Stars fehlen. Ihr könnt in diesem Jahr nicht für folgende Spieler des Rekordmeisters abstimmen:

Sadio Mané

Upamecano

Manuel Neuer

Choupo-Moting

Doch auch der Dortmunder Marco Reus steht, vermutlich aufgrund schwankender Leistungen, nicht zur Auswahl.

So nehmt ihr am Voting teil: Die Abstimmung zum Bundesliga-TOTS ist hier zu finden (via EA).

Hier sind alle Spieler, für die ihr abstimmen könnt:

Torhüter:

Gregor Kobel – Borussia Dortmund

Kevin Trapp – Eintracht Frankfurt

Mark Flekken – SC Freiburg

Frederik Rönnow – Union Berlin

Koen Casteels – VfB Wolfsburg

Verteidiger:

Jeremie Frimpong – Bayer 04 Leverkusen

Alphonso Davies – Bayern München

Nico Schlotterbeck – Borussia Dortmund

Raphaël Guerreiro – Borussia Dortmund

Mitchell Weiser – Werder Bremen

Benjamin Pavard – Bayern München

Willi Orban – RB Leipzig

Danilho Doekhi – Union Berlin

Matthijs De Ligt – Bayern München

Christian Günter – SC Freiburg

Mittelfeldspieler:

Julian Brandt – Borussia Dortmund

Serge Gnabry – Bayern München

Joshua Kimmich – Bayern München

Wataru Endo – VfB Stuttgart

Jude Bellingham – Borussia Dortmund

Jamal Musiala – Bayern München

Dominik Szoboszlai – RB Leipzig

Vincenzo Grifo – SC Freiburg

Jonas Hofmann – Borussia M’gladbach

Thomas Müller – Bayern München

Ellyes Skhiri – 1. FC Köln

Ritsu Doan – SC Freiburg

Florian Kainz – 1. FC Köln

Leroy Sané – Bayern München

Jae-Sung Lee – FSV Mainz 05

Stürmer:

Niclas Füllkrug – Werder Bremen

Randal Kolo Muani – Eintracht Frankfurt

Marcus Thuram – Borussia M’gladbach

Sheraldo Becker – Union Berlin

Moussa Diaby – Bayer 04 Leverkusen

Christopher Nkunku – RB Leipzig

Mergim Berisha – FC Augsburg

Karim Onisiwo – FSV Mainz 05

Dodi Lukebakio – Hertha BSC

Florian Wirtz – Bayer 04 Leverkusen

Wie findet ihr die Auswahl? Fehlen euch wichtige Spieler? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

