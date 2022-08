FIFA 23: Großer Leak auf Xbox – Erste konnten wohl jetzt schon vor Release spielen, zeigen Ratings

Obwohl der FIFA 23 Release eigentlich noch einen Monat entfernt ist, können manche Spieler es offenbar schon auf Xbox spielen. Der Leak führt zu großen Diskussionen, denn auch Ratings werden geteilt.

FIFA 23 auf Xbox wohl spielbar: Wie einige Spieler auf Plattformen wie Twitter oder dem FIFA-subreddit erzählen, haben sie offenbar einen deutlich verfrühten Zugang zu FIFA 23 bekommen. Auch auf Twitch zeigten manche Spieler erste Szenen aus dem Spiel.

Offenbar konnten diese Spieler die Xbox-One-Version von FIFA 23 bereits runterladen und spielen, wenn sie es vorbestellt hatten – dabei ist der offizielle Release des Spiels erst am 30. September, also in genau einem Monat.

Es scheint aber nicht bei ausnahmslos allen Spielern auf Xbox zu klappen. Derzeit ist noch unklar, unter welchen genauen Bedingungen das funktioniert. Eine offizielle Stellungnahme zu der Situation seitens EA ist bislang nicht verfügbar, MeinMMO hat ein Statement angefragt.

Sicher ist allerdings, dass die aktuellen Leaks schon für jede Menge Diskussionen sorgen.

Spieler auf Xbox decken FIFA 23 Ratings frühzeitig auf

Das ist geleakt: Da einige Spieler offenbar schon Zugriff auf alle Modi in FIFA 23 haben, können manche sich bereits in Ultimate Team einloggen. Dort sind Bilder von Spieler-Karten inklusive Ratings zu sehen, die so voraussichtlich im Spiel landen dürften.

Dort sind unter anderem die Ratings der Top-Spieler in FIFA 23 zu sehen, inklusive Karten von Spielern wie Lewandowski, Ronaldo oder Messi.

Hier fallen etwa gerade die Tempo-Werte für Messi und Ronaldo auf, die nicht besonders stark ausfallen – und beispielsweise den größten Streamer zu FIFA 23, Castro1021, offenbar entsetzen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch Streamer RuntheFUTMarket hat sich bereits mit den Leaks auseinandergesetzt und diskutiert zahlreiche Spieler und Hero-Karten in seinem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ob die Karten-Werte letztendlich alle so im Spiel landen, bleibt erstmal abzuwarten – schließlich ist der Release von FIFA 23 eigentlich noch einen Monat hin.

Inwieweit das Spiel nun schon komplett fertig ist und was für eine Version genau auf Xbox verfügbar ist, dürften die kommenden Stunden und Tage zeigen – vorausgesetzt, die aktuelle Version wird nicht wieder deaktiviert. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden!