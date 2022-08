FIFA 23: Leak zeigt neues Rating für Ronaldo und die Fans hassen es

Was sagt ihr zu dem vermeintlichen Downgrade von Ronaldo? Würdet ihr ihn trotzdem spielen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Es bleibt also spannend, wie gut Ronaldo tatsächlich sein wird. Seine Schuss- und Dribbling-Werte in Kombination mit den 5 Sternen bei den Skill-Moves sollten ihn trotzdem zu einem sehr starken Stürmer machen. Es könnte nur sein, dass er nicht mehr zu den Besten gehört.

Lohnt sich Ronaldo noch in FIFA 23? Das bleibt abzuwarten. Zwar ist das Downgrade des Tempo-Werts besonders ärgerlich, doch wenn sich die Meta in FIFA 23 ändern sollte, könnten auch weniger schnelle Stürmer nochmal eine Chance kriegen.

Was ist das für ein Leak? Gestern, am 30. August 2022, war FIFA 23 für kurze Zeit im Xbox Store verfügbar und konnte nach dem Download sogar gestartet und gespielt werden. Viele Spieler nutzten diesen massiven Fehler von EA aus und leakten zahlreiche Spieler-Ratings im Internet.

