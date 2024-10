In Lost Ark auf Steam konnten Spieler durch einen Exploit richtig reich werden, jetzt reagiert Amazon mit dem Bann-Hammer

Aktuell ist die beste Zeit, um neu oder wieder bei Lost Ark einzusteigen. Die Starthilfe-Server bringen gute Boni, mit denen Anfänger schnell zu den erfahrenen Spielern aufschließen können. Mehr zu den Starthilfe-Servern erfahrt ihr hier: Throne and Liberty ist nichts für euch? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um in ein anderes MMORPG auf Steam einzusteigen

Ist der Exploit noch im Spiel? Der Exploit ist aktuell nicht mehr möglich, da Amazon Games Studios den Zugang zum Stronghold gesperrt hat. Wer dort nun feststeckt, muss sich an den Ingame-Support wenden oder bis zum nächsten Patch am 23. Oktober warten.

Was war das für ein Exploit? Bei Lost Ark gibt es seit Kurzem die sogenannten Starthilfe-Server. Diese Server sollen neuen Spielern beim Start in das MMORPG helfen. Dafür hat Amazon Games Studios gleich mehrere Systeme hinzugefügt und verschiedene Boni freigeschaltet.

In Lost Ark nutzten Spieler einen Bug aus, um an Millionen von Gold und gute Ausrüstung zu gelangen. Jetzt hat Amazon reagiert und die Schummler gebannt.

