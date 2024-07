„Talahon“ ist ein Kandidat für das Jugendwort 2024. Auf Twitch wird der Begriff aktuell heiß diskutiert. Der Streamer Trymacs sagt sogar, er war früher wohl selbst ein Talahon. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Auf TikTok gibt es gerade haufenweise Videos von jungen Männern, die zu einem bestimmten Song kickboxen oder gestikulieren – und deutsche Twitch-Streamer werden plötzlich mit der Frage konfrontiert, ob sie eigentlich ein „Talahon“ seien. Wir erklären euch, was es mit dem Trend auf sich hat.

Trymacs soll früher auch irgendwie mal ein „Talahon“ gewesen sein

Umstrittenes Jugendwort “Talahon”

Was ist überhaupt ein Talahon? Bei „Talahon“ handelt es sich um einen neuen Begriff, der aktuell in den sozialen Netzwerken die Runde macht und es jetzt sogar in die Vorauswahl zum Jugendwort 2024 auf Langenscheidt geschafft hat.

Vor allem auf TikTok kursieren Videos von jungen Männern, die mit ihrem Kleidungsstil und ihrer Verhaltensweise auffallen.

Die Videos sind für gewöhnlich unterlegt mit dem Song „Ta3l Lahon“ des Rappers Hassan. Der Titel leitet sich aus dem Arabischen ab und bedeutet soviel wie „Komm her“. Aufgrund der Verwendung des Songs in ihren Videos werden die jungen Männer nun aber selbst als „Talahon“ bezeichnet.

So trägt ein „Talahon“ laut Spiegel Markenklamotten, von der Gucci-Cap über den Pullover bis zur Bauchtasche, und hat ein aggressives Auftreten. In einem kurzen Video auf TikTok zeigt die Tagesschau jedoch auf, warum das Modewort kritisch zu betrachten ist:

Der Inhalt der Videos sei oft sexistisch, was dazu beitragen würde, eine solche Einstellung zu normalisieren

sei oft sexistisch, was dazu beitragen würde, eine solche Einstellung zu normalisieren Der Begriff selbst werde mittlerweile in der rechten Szene genutzt und sei dort für einige zu einer Art Feindbild geworden

Twitch-Streamer reagieren auf den Trend

Der Trend ist auch im deutschen Twitch angekommen, wo er aber ganz unterschiedlich aufgenommen wird. So hatte Trymacs, der gemeinhin eher als kleinkarierter Vorzeige-Bürger (ein “Alman”) auftritt, eine überraschende Erkenntnis zu seiner eigenen Vergangenheit.

Damals, berichtet der Streamer, habe er Ed Hardy getragen, hätte am Bahnhof gechillt, auf den Boden gespuckt und seine Kumpels hätten auch alle eine Bauchtasche gehabt. Wenn da andere Jugendliche aufgetaucht wären, die „auch auf Krawall aus waren“, sei „es“ dann einfach passiert. Nach einer rein auf dem Aussehen und Verhalten basierenden Definition sieht Trymacs sich also als ehemaliger „Talahon.“ (via YouTube)

Einige Streamer wie Papaplatte diskutieren, ob der Begriff möglicherweise rassistisch zu verstehen sein könnte. Der aktuelle Twitch-Überflieger Zarbex ist aber überzeugt, dass die Bezeichnung nichts mit der Herkunft zu tun habe: Es gäbe auch „Weißbrot-Talahons“.

Der Berliner Content Creator Tanzverbot findet den Trend einfach „über lustig“ und MontanaBlack versteht einfach gar nichts (via TikTok).

