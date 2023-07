Twitch-Streamer und LoL-Wüterich will gegen die besten Schachspieler der Welt antreten: „Ich werde sie plattmachen“

Der Twitch-Streamer Tyler „Tyler1“ Steinkamp (28) ist bekannt dafür, vor keiner Herausforderung zurückzuschrecken. Normalerweise ist seine Spezialität League of Legends, doch „T1“ scheint sich sicher zu sein: Er hat das Zeug zum Schach-Großmeister.

Seit wann spielt Tyler1 Schach? Der Twitch-Streamer zeigt sonst fast ausschließlich League of Legends und bringt auf den ersten Blick nicht unbedingt die Eigenschaften mit, die man von einem strategischen Brettspieler erwarten würde.

Im Zuge der mittlerweile 5. Ausgabe des Amateur-Turniers „PogChamps“ ist Tyler1 nun jedoch unter die Schach-Spieler gegangen. Mit am Start sind außerdem bekannte Content-Creator wie CDawgVA, Fuslie, Papaplatte und xQc.

Die Partie, die nicht enden wollte

Wie schlägt sich Tyler1 bislang? Am ersten Spieltag trat Tyler1 gegen die IRL-Streamerin Yoo „Jinnytty“ Yoonjin an. Der 28-Jährige legte einen starken Start hin und konnte seinen Vorteil gut ausspielen, sodass er schnell die Gelegenheit hatte, seine Gegnerin schachmatt zu setzen.

Leider übersah Tyler1 diese Chance. Vielleicht verfolgte er aber auch einfach eine Strategie, die wir als Normalsterbliche nicht nachvollziehen können. Auch, als sich zum zweiten Mal die Gelegenheit eines Schachmattes ergab, ließ der Twitch-Streamer Gnade walten.

Gepaart mit technischen Problemen führte diese geniale Strategie dazu, dass sich die Partie schließlich über mehr als anderthalb Stunden hinzog. Als Tyler1 das Spiel mit einem meisterhaften, fast schon zufällig anmutenden Schachzug beendete, schienen die Kommentatoren einfach nur froh, dass es vorbei war.

Die zweite Partie konnte der erfahrene LoL-Spieler deutlich schneller für sich verbuchen. Somit schaffte er es als erster Teilnehmer, sich 0:2 gegen seinen Gegner durchzusetzen. Alles in allem also ein erfolgreicher Tag für Tyler1, der die anschließende Kritik an seiner Technik überhaupt nicht nachvollziehen konnte.

Tyler1 echauffiert sich über „Backseat-Gaming“ vom Schach-Profi

Wie kam es zu der Herausforderung? Levy Rozman, der den Titel eines internationalen Meisters trägt und zudem die Ehre hat, als Kommentator bei PogChamps 5 dabei zu sein, äußerte im Anschluss an das Match seine Meinung zu den spielerischen Fähigkeiten von Tyler1.

Rozman, der derzeit gerade einmal auf Platz 3591 der Weltrangliste geführt wird, legte nahe, dass Tyler1 noch etwas an seinen Eröffnungen arbeiten und ein wenig Finetuning vornehmen könne. Doch davon wollte der Twitch-Streamer nichts wissen.

Der 28-Jährige ist sich sicher: „Lasst mich 1v1 gegen diesen Typen antreten. Ich setze 10.000 [US-Dollar] darauf, dass ich den Kerl auf Anhieb besiegen kann. Wer ist dieser Typ, dass er behaupten kann, mich im Schach zu schlagen?“

Im gleichen Atemzug fordert Tyler1 auch noch die Schach-Großmeister Hikaru Nakamura („dieser Hikiru-Typ“) und Magnus Carlsen („der Magnus-Carlston-Typ“) heraus: „Ich werde sie plattmachen.“

Den dazugehörigen Clip haben wir euch an dieser Stelle eingebunden:

Wie will der Twitch-Streamer das anstellen? Tyler1 erklärt, dass er einfach mit seinem Gegner auflevelt. Egal, gegen wen er spielen würde, seine Fähigkeiten würden sich anpassen und er würde die gleiche Leistung erbringen, wie sein Kontrahent.

Wie stehen die Chancen von Tyler1? Hikaru Nakamura wird von der internationalen Schach-Organisation FIDE auf Platz 2 der Weltrangliste geführt. Den ersten Platz belegt Magnus Carlsen. Tyler1, der eher wenig Erfahrung in Schach mitbringt, hat also ein ordentliches Stück Arbeit vor sich, wenn er die Großmeister „plattmachen“ will.

Wie Reddit-Nutzer justinotherpeterson jedoch feststellt: Wenn es überhaupt jemanden gibt, dem es zuzutrauen wäre, sich aus reiner Boshaftigkeit bis zum Großmeister hochzugrinden, dann ist das wohl Tyler1.

Schließlich wurde der Twitch-Streamer 2022 der gerade einmal 2. Spieler, der mit allen 5 Rollen in League of Legends den höchsten Rang erreichte. Bei seinem Versuch, auf einem europäischen Server von null anzufangen und zum „Challenger“ aufzusteigen, stieß er allerdings auf logistische Probleme:

