MontanaBlack kritisiert Twitch-Streamer, die mit abgelehnten Kick-Deals prahlen, prahlt nebenbei mit seinem eigenen Angebot

Ich finde eine Sache in der Situation einfach nur ätzend: Sich in der Öffentlichkeit zu profilieren, indem man sagt „Ich habe so und so dickes Angebot abgelehnt“, um Sympathiepunkte von der Community zu bekommen.

Was kritisiert der Streamer? Neben MontanaBlack haben noch weitere Content Creator ausgeschlagene Angebote von Kick öffentlich gemacht . Kritiker vermuten jedoch, dass der ein oder andere dabei vielleicht nicht ganz ehrlich gewesen ist. Der Vorwurf: Streamer würden überhöhte Summen nennen, um sich darüber zu profilieren, so viel Geld vom bösen Kick abgelehnt zu haben.

Doch auch im deutschen Raum geht Kick auf Streamer-Fang. Bereits im März 2023 berichtete MontanaBlack von einem Millionen-Angebot , welches er jedoch ablehnte. So einfach gab sich Kick jedoch nicht geschlagen, denn in einem aktuellen Stream berichtete der 35-Jährige von einem zweiten Angebot und nannte erstmal konkrete Zahlen.

Was ist das für eine Situation mit Kick? Die neue Streaming-Plattform will Twitch Konkurrenz machen und wirbt fleißig Streamer ab. Mit Félix „xQc“ Lengyel und Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa wechselten bereits zwei der größten Namen aus dem englischsprachigen Raum.

