Deutscher Twitch-Streamer berichtet, wie viel Geld ihm die Konkurrenz bietet: „Das ist Blutgeld“

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Staiy erklärt, er habe das Angebot jetzt öffentlich besprochen, damit seine Zuschauer wüssten, was derzeit so in der Streamer-Szene los sei. Derartige Angebote stünden jetzt wohl für viele große Content Creator im Raum, er sei sehr gespannt, wen es letztlich zu Kick ziehen würde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das für ein Angebot? Kick hatte sich bereits im Januar einen neuen finanziellen Anreiz einfallen lassen, um Twitch Konkurrenz zu machen. Statt den auf anderen Plattformen üblichen Jahres-Deals soll es auf Kick einen Stundenlohn für Streamer geben (via Sportskeeda ).

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Was ist die aktuelle Entwicklung? Viele Content Creator sind unzufrieden mit Twitch und sagen das auch offen: Sei es der in ihren Augen ungerechte Sub-Split , die vermeintlich grundlosen Banns oder die neuen Richtlinien für gesponserte Inhalte .

Insert

You are going to send email to